Een half jaar geleden was corona ineens geen ver-van-mijn-bed-show meer in Scharendijke

Wie op straat in Scharendijke vraagt hoe de inwoners terugkijken op de afgelopen periode, beseft dat dat niet anders is dan in de rest van Zeeland. "Sommigen zijn voorzichtiger dan anderen, maar we gaan er allemaal op een goeie manier mee om denk ik", zegt dorpsbewoner Ellen Rus.

Wat dacht ze toen ze een half jaar geleden van de eerste Zeeuwse besmetting hoorde?" Dat is verrekte sneu voor degene die dat overkomen is." Zorgen maakte ze zich niet. "Er zijn gelukkig heel weinig gevallen hier en de maatregelen die je volgt zijn eigenlijk voldoende."

Op vrijdag 6 maart wordt 's avonds laat door de GGD Zeeland de eerste besmetting in Zeeland gemeld. Het gaat om een vrouw uit Scharendijke die in Noord-Italië is geweest. Een dag later roept burgemeester Gerard Rabelink van Schouwen-Duiveland - inmiddels oud-burgemeester - op om niet in paniek te raken. "Scharendijke kan gewoon boodschappen doen", zegt hij.

Ook inwoner Fred Hazebroek was destijds niet angstig over het feit dat het 'zo dichtbij kwam'. "Het brak toch overal uit?" Voor hem bleef het virus tot nu toe ver weg. "Ik werk thuis en aan de overkant van de straat, dus ik hoef eigenlijk niet weg. Naar de kroeg ga ik al niet meer. En qua vakantiegangers hebben we er weinig van gemerkt." Als in: het was nog steeds zomers druk.

Dat laatste is iets wat andere Scharendijkenaren juist zorgen baarde. "Het was veel te druk. Het eiland is hier niet op gebouwd", zegt Desiree Voulon. "Het heeft een enorme wissel getrokken op sommige mensen." De hoeveelheid toeristen vond ze dan ook 'storend'. "Ieder blijf op je honk."

Leven van dag tot dag

Zelf leeft ze toch anders dan een half jaar geleden. "Van dag tot dag. Morgenochtend kan het anders zijn. Niet dat mijn leven enorm beheerst, maar in m'n achterhoofd zit dat wel. Grote plannen maak ik niet. Ik leef heel erg in het hier en nu. Morgen kan het anders zijn. "

In totaal zijn er meer dan duizend besmettingen in Zeeland vastgesteld. Bekijk in onderstaande tabel de besmettingen, ziekenhuisopnames en coronadoden op basis van cijfers via Corona Locator Nederland:

Totaalcijfers corona in Zeeland tot 6-9-2020