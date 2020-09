Jonge rugstreeppadden terug in stadspark Molenwater

Sneltjes zette een aantal weken geleden een paddensnoer met zo'n drieduizend eitjes uit in één van de paddenpoelen in het park Molenwater. "En dan is het maar de vraag of de padden ook daadwerkelijk uitkomen en hun weg weten te vinden naar het met hekken omheinde gedeelte waar ze veilig kunnen opgroeien."

Zwemmen door het groene kroos

Vorige week zag Sneltjes tijdens een inspectie tot zijn grote verbazing opeens een paar jonge padden zwemmen door het groene kroos. "Ik wist niet wat ik zag en moest twee keer kijken om te beseffen dat het om padden ging. En gelet op de gele streep op de rug ging het ook nog eens om de rugstreeppad. Echt te gek."

Je herkent de rugstreeppad aan de gele streep op zijn rug (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Sneltjes is het trouwens heel bijzonder dat deze padden zich overdag laten zien. "Rugstreeppadden zoeken meestal overdag enige beschutting om te slapen. Ze zijn alleen 's avonds en 's nachts actief. Ook de jonge padden blijven overdag onopgemerkt, omdat ze een makkelijke prooi zijn voor allerlei roofdieren en vogels, zoals kauwen en merels."

Ik hoop dat er nu zo'n twintig jonge rugstreeppadden in het stadspark leven." Peter Sneltjes - Amfibieënwerkgroep

"Het was overigens nog maar de vraag of het dit keer wel zou lukken", aldus Sneltjes. "De vorige keer heeft namelijk geen enkele pad het overleefd van het snoer dat was uitgezet in een paddenpoel." Volgens Sneltjes had dat voornamelijk te maken met het feit dat mensen hun honden lieten zwemmen in de speciale paddenschalen, ondanks alle informatieborden die er naast staan.

Jonge padden

Volgens Sneltjes is het moeilijk te zeggen hoeveel jonge padden er nu zwemmen. Een paddensnoer bevat namelijk meer dan drieduizend eitjes. "Stel dat daar zo'n drie procent van uitkomt, zijn het er negentig. En dan is het afwachten of die kleine kikkervisjes het redden en op kunnen groeien. Ik hoop dat er nu zo'n twintig jonge rugstreeppadden in het stadspark leven." Voor de herinrichting waren er zo'n vijftig volwassen rugstreeppadden. Hoeveel dat er nu zijn is onbekend.

Een jonge rugstreeppad tussen het kroos (foto: Omroep Zeeland)

De rugstreeppad is volgens Sneltjes een bijzondere paddensoort. "Het is een amfibie die zich vestigt op plekken of gebieden die nieuw zijn. Dat kan in een duingebied zijn, maar ook op plekken waar ondiep water te vinden is, zoals een ondiepe sloot. De rugstreeppadden die hier voorkomen zijn een uitzondering op de regel, want deze populatie leeft hier al vijftig jaar en Middelburg is de enige stad waar ze leven."

Miniatuur Walcheren

Dat deze groep al zo lang op één plek leeft, heeft te maken met het feit dat in het voormalig Miniatuur Walcheren alle slootjes en waterpartijen in de winter werden leeggepompt. De rugstreeppad verstopte zich gedurende de winter onder een aantal betonnen platen en in het voorjaar kwamen ze tevoorschijn en legden hun eitjes in het schone water.

Hekwerk moet jonge rugstreeppadden beschermen (foto: Omroep Zeeland)

Het plan dat de gemeente in samenwerking met de amfibieënwerkgroep en omwonenden van het Molenwater heeft bedacht om de rugstreeppad te beschermen tijdens de herinrichting van het stadspark, heeft volgens Sneltjes gewerkt en daar is hij trots op. "Al het werk en het geld is niet voor niets geweest. Er zijn wellicht iets minder padden op dit moment, maar ik ga ervan uit dat dit zich nog gaat herstellen in de toekomst. Zeer zeker als je kijkt naar de jonge padden. Dat is het mooiste bewijs wat je hebben kan."