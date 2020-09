Nelly werkt op een tankstation, maar dat leek de afgelopen maanden meer op een postpunt

Het tankstation waar Nelly werkte leek in het begin meer op een postpunt (foto: Nelly Sturm)

Hoe groot was de impact, door het besluit van de overheid, om zoveel mogelijk thuis te gaan werken op uw baan?

Die was behoorlijk groot. Het was eigenlijk gelijk stil met klanten die kwamen tanken. Dat waren alleen de mensen die, net als ik, naar hun werk moesten. Maar wij zijn ook een punt om pakketjes op te halen en weg te brengen. Daar nam de drukte weer enorm toe, omdat iedereen online ging bestellen. Het leek bijna wel een postpunt in plaats van een tankstation.

Is het over het algemeen veel rustiger geweest?

Ja, maar toen de grens met België weer open ging en de Duitse toeristen weer kwamen, toen trok het weer aan. In de periode daarvoor ga je andere klusjes doen in het tankstation, zoals wassen en schoonmaken. Het is misschien nog nooit zo schoon geweest in het tankstation, haha! In het begin bleven vooral ook de ouderen weg, die zie je nu wel steeds meer. Die zitten ook meer verlegen om een praatje, omdat de sociale contacten toch een stuk minder zijn in deze tijd.

Een tankstation is vaak ook een plaats waar mensen even een bakje koffie doen en een praatje maken. Hoe ging dat?

Wij hebben een koffieautomaat, maar als mensen een bakje kwamen halen moesten ze die wel buiten of in de auto opdrinken. Het sociale was in het begin wel een beetje weg. Er mogen maximaal vijf mensen het tankstation in, omdat het bij ons niet zo groot is. Als er toevallig drie mensen dan net een kopje koffie staan te doen, dan moeten andere mensen misschien wachten.

Vindt u dit een lastige periode?

Je moet overal bij nadenken. Je moet handschoenen aan en telkens ook je handen ontsmetten. Bijvoorbeeld bij het aannemen van de pakjes. Je weet nooit wat er op een pakje zit die binnenkomt of weggaat. Doordat je zo veel moet nadenken bij elke handeling, is dat soms wel vermoeiend. Wat ik ook moeilijk vond is mensen wijzen op het feit dat ze geen anderhalve meter afstand houden. Ik zei het altijd wel met een glimlach en mensen begrepen het dan ook, maar het blijft moeilijk om het te zeggen.

Wat neemt u uit deze periode mee?

Wat ik mooi vond is dat mensen over het algemeen socialer naar elkaar waren. Dat er boodschappen voor oudere mensen werden gedaan, die zelf niet durfden te gaan. Ik heb dat zelf ook gedaan. Nu doet diegene dat zelf weer, maar als het nodig is wil ik dat er wel inhouden. Blijvend meer aandacht voor oudere mensen, die zo blij zijn met dat contact.