Zuur weekend voor voetballers WHS, 'omkleden in een tent?! Dat ging gewoon niet'

De voetballers van WHS konden afgelopen weekend niet juichen (foto: Wim Fase)

Voor de wedstrijd tegen Boeimeer was bij WHS al duidelijk dat er geen kleedruimte beschikbaar was. WHS stelde aan Boeimeer voor om de wedstrijd in Sint-Annaland te spelen, maar daar ging de club uit Breda niet in mee. "Via de KNVB kregen we toen later te horen dat Boeimeer voor passende kleedruimtes zou zorgen", vertelt Snoep.

'Veel te klein'

Bij aankomst in Breda was dat echter niet het geval en waren ze bij WHS erg verbaasd toen ze de tent zagen. "Dat meen je niet!", dacht Snoep bij aankomst. De tent was zes bij drie meter groot en was een verlengstuk van de kantine. "De ruimte was gewoon veel te klein en zeker in deze tijd. We hadden ook de indruk dat het de rookruimte voor de toeschouwers was", zegt Snoep.

Vervolgens besloot WHS, in overleg met de KNVB, om de wedstrijd tegen Boeimeer niet te spelen. Een beslissing waar de club nog altijd achter staat. Snoep: "Wij vinden gewoon dat je moet beschikken over een goede kleedruimte en niet over een tent die aan een kant open is."

WHS-bestuurslid Siem Snoep over de afgelaste wedstrijd Boeimeer-WHS

Niet voor niets

Wanneer de bekerwedstrijd tegen Boeimeer wel gespeeld kan worden, is nog onduidelijk. De komende tijd wordt er door de KNVB gekeken naar een nieuwe datum. Dan hoopt WHS dat het wel kan beschikken over een goede kleedruimte. "Ik hoop dit niet meer mee te maken, want het is gewoon niet leuk. We stappen natuurlijk niet voor niets in de auto om 50 minuten naar Breda te rijden", zegt Snoep.