Zeven jonge Zeeuwen geplaatst voor finale Kunstbende

Zij zijn de winnaars van de voorronde die dit weekend in het Scheldetheater in Terneuzen werd gehouden. Meer dan 50 jonge Zeeuwse creatievelingen deden mee. De Kunstbende bestaat sinds 1991. Onder het motto Haal Eruit Wie Erin Zit gaat de organisatie op zoek naar jong talent in Nederland. De wedstrijd is bedoeld voor 13 tot 18-jarigen.

Zeeuwse finale Kunstbende (foto: André Joosse)

De Zeeuwse finale in Terneuzen was wegens de coronamaatregelen te volgen via een livestream. De komende weken vinden de voorrondes in de andere provincies plaats.

De winnares in de categorie muziek, Sigourney de Roos uit Vlissingen, is zondagavond 27 september te zien in poppodium De Piek in Vlissingen.