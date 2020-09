De zonnige zomer van 2020: drukte, drones en illegale feestjes

Provincie, gemeentes en politie maakten afgelopen zomer gebruik van verschillende manieren om de zomer zo coronaproof mogelijk te houden. Zo hadden politie en boa's hun eigen droneteams om de drukte op de Zeeuwse stranden in de gaten te houden. En gingen ze samen op pad om meer informatie uit te wisselen.

Heel druk

"Het was heel erg druk deze zomer, een stuk drukker dan andere zomers", beaamt Esther Verhage. Verhage werkt bij de politie en coördineert de wijkagenten die het strand op moeten bij overlast en ter controle. "Veel mensen gingen op vakantie in eigen land, en dan zien we hoe populair Zeeland en het strand is."

Bij strandweer is het een drukte van jewelste in de zee (foto: Anne-Marie van Iersel)

De drukte aan de kust was ook te volgen via een speciale app van de gemeente Veere. Met kleuren werd daar de drukte op de stranden aangegeven zodat mensen die op weg waren naar het strand een ander strand konden kiezen als het te vol werd.

Over het algemeen hielden strandgangers zich goed aan de regels, volgens de politie. Maar af en toe, ging het wel eens mis. "De stranden lagen soms echt te vol. Daarom werden er ook borden langs de snelweg geplaatst met 'Stranden vol, ga niet naar het strand'."

"Maar we zagen ook dat de anderhalve meter regel moeilijk vol te houden was onder jongeren", legt Verhage uit. Vooral het strand in Dishoek was een populaire plek. "Ze konden niet in de stad feesten door corona, dus trokken ze massaal naar het strand. De coronaregels werden dan vergeten en dat zorgde soms voor overlast: feestjes, harde muziek en een hoop rommel. Vooral de mensen die in een slaaphuisje verbleven, hadden daar last van."

De politie ging daarom met de jongeren in gesprek. "We hebben hier jongerenwerkers bij betrokken en gingen in gesprek met zowel de jongeren als de mensen die in de slaaphuisjes verbleven", legt Verhage uit. "De gesprekken waren over het algemeen goed. Als we vroegen aan de jongeren of ze weg wilden gaan, dan gingen ze weg. We hebben ook vuilniszakken uitgedeeld om de troep op te ruimen. De jongeren mogen best een feestje bouwen, maar veroorzaak geen overlast."

Zomer 2021

Om die overlast tegen te gaan, wil de politie vroegtijdig naar de zomer van 2021 gaan kijken. "Het kan zijn dat we dan nog met corona leven, dus net als ieder jaar gaan we van te voren kijken wat we kunnen doen om de zomer veilig en zonder overlast door te komen", vertelt Verhage. "Je moet dan bijvoorbeeld denken aan: meer toezicht, flyers voor de jongeren en meer instructies. Zo kunnen we het in ieder geval leuk en veilig houden voor iedereen."