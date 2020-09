Butskop dood aangespoeld, waarschijnlijk aangevaren op Westerschelde

Het dier heeft een flinke wond aan de zijkant van zijn lichaam. (foto: Wouter Jan Strietman)

Het dier is aangespoeld bij Terneuzen. Medewerkers van SOS Dolfijn doen daar eerst onderzoek. Later gaat het dier naar de Universiteit Utrecht voor uitgebreid onderzoek. Gisteren werden een moeder- en kalf-butskop nog gezien ter hoogte van Terneuzen. SOS Dolfijn gaat ervan uit dat het dode vrouwtje de moeder is.

Dat zou betekenen dat het kalf nog ergens rondzwemt. Volgens de stichting is dat dier ten dode opgeschreven. Het kan in zijn eentje niet overleven. SOS Dolfijn roept mensen die het dier zien op om melding te maken.

De twee butskoppen zijn volgens SOS Dolfijn onderdeel van een internationale massa-stranding. Onder meer in Ierland en op de Faeröer-eilanden spoelden een aantal van de walvisachtigen aan. De natuurorganisatie denkt dat een marine-operatie waarbij gebruik is gemaakt van sonar, er de oorzaak van kan zijn dat de dieren zijn afgedwaald uit hun gebruikelijke leefgebied in diepe noordelijke oceanen.

Butskoppen zie je niet vaak in Zeeuwse wateren

Butskoppen komen normaal voor in de Noordelijke Atlantische Oceaan en de Noordelijke ijszee. De vorige melding van een levende noordelijke butskop in Zeeuwse wateren stamt uit 1990. Toen werd een verzwakt exemplaar gezien bij de Sloehaven in Vlissingen. In 1994 spoelde wel nog een overleden noordelijke butskop aan op een zandbank in de Westerschelde, voor de kust van Hoofdplaat.

