Zeeuwse huren 3 procent hoger

Huurhuis (foto: OZ)

De Zeeuwse verhoging van 2,9 procent is precies gelijk aan het landelijke gemiddelde. Het is de grootste stijging in onze provincie sinds deze statistiek door het CBS wordt bij gehouden en dat is zes jaar. In de voorgaande jaren schommelden de verhogingen tussen de 1,4 en de 2,5 procent.

Bewonerswissel

De huurverhoging valt in twee delen uiteen. Het grootste deel omvat de verhoging voor zittende huurders en die is in Zeeland in het afgelopen jaar op 2,5 procent uitgekomen.

Als je alle huurverhogingen in Zeeland bekijkt kom je uit op 2,9 procent. Maar als je alleen kijkt naar de tussentijdse huurverhogingen in onze provincie (dus wat de zittende huurder extra moest gaan betalen) is het maar 2,5 procent. Dat het in de praktijk toch 0,4 procent méér is, komt omdat huurbazen vaak gebruik maken van een bewonerswissel in huis om de huur ervan extra te verhogen.