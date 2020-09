Jesper Jobse (36) wacht niet op Spelen en beëindigt per direct carrière

Jobse in actie tijdens het WK 3x3 basketbal in Amsterdam (foto: Orange Pictures)

"Het was een proces dat al een tijdje loopt", vertelt Jobse vanuit zijn vakantieadres in Italië. Afgelopen weekend speelde hij nog een toernooi in het Hongaarse Debrecen, maar daarna was de beslissing wel snel gemaakt. "Eind maart was ik in mijn beste conditie ooit en dan eindigt dat abrupt. Toen kwam er een lange periode aan zonder wedstrijden en toen ben ik gaan nadenken."

Jobse begon zeven jaar geleden aan het avontuur als 3x3-basketballer. Hij was onder andere actief op het WK in Amsterdam en haalde in 2016 de bronzen medaille op het EK met de Nederlandse ploeg. Toch had hij de Spelen nog wel mee willen maken. "Het is heel zonde. Alles was op de zomer gericht. Toch heeft het jaar zonder de Spelen me doen realiseren dat er meer is dan de sport", vertelt Jobse.

Ik heb alles meegemaakt in de sport, maar de magie van de Olympische Spelen is wel een beetje weg

"Ik denk dat het een mooi moment is om het stokje over te dragen", stelt Jobse. Na het laatste toernooi in Debrecen ging Jobse gelijk op vakantie om van zijn 'pensioen' te genieten. "Het is gelijk een goed moment om je hoofd even leeg te maken. Komende tijd wil ik wel in het basketbal actief blijven. Ik ga me inzetten om het 3x3-basketbal te promoten", zegt Jobse.

Lees ook: