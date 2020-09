Zeeuwse cultuursector gaat minister pamflet aanbieden: 'Ik ga zeker mijn moment pakken!'

Henk Schoute (foto: Omroep Zeeland)

"Wat ik ervan verwacht is dat het een leuk en mooi bezoek wordt. Dat er aandacht is voor de Zeeuwse cultuur", zegt directeur Henk Schoute van het theaterproductiehuis Zeelandia dat ook ieder jaar het Zeeland Nazomer Festival (ZNF) organiseert.

Zenuwachtig is hij niet, maar er staat volgens hem wel veel op het spel. "Als culturele instellingen zullen wij haar gezamenlijk een pamflet aanbieden. Daarin staat waar wij als instellingen in Zeeland heen willen. Ze heeft eerder aangegeven dat cultuur in regio's gestimuleerd moeten worden. Wij zeggen dan op onze beurt: je bent in een regio, kijk eens wat hier gebeurt, ga door met die stimulering maar geef er ook dan geld bij."

Begin augustus kreeg Theaterhuis Zeelandia nog een klap te verwerken toen bekend werd dat een subsidie ter waarde van 600.000 euro was afgewezen door het Fonds Podiumkunsten. Het theaterhuis is afhankelijk van twee grote subsidieverstrekkers: de provincie Zeeland en het Fonds Podiumkunsten.

Eerder schreven provinciebestuurders uit onder andere Zeeland in een open brandbrief in de Volkskrant dat er een betere verdeling moet komen als het gaat om cultuursubsidies. Schoute put daarnaast hoop uit het feit dat de minister nog eens 482 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor de kunst en cultuursector. "Daar zit 14 miljoen in voor Nederlandse fondsen zoals wij. Dat betekent voor ons een overbrugging van zes maanden."

'Is het een brug naar het einde?'

Maar daarmee is het ZNF er volgens Henk Schoute nog niet. "Dit wordt een overbrugging genoemd. Dat betekent dat er aan de andere kant van die brug ook iets moet zijn. Ik vraag mij af wat dat is. Of is het een brug naar het einde? Al kan ik mij dat niet voorstellen."

Dat laatste wil hij vanavond ook zeker bespreken met de minister. Op de vraag of daar ruimte voor is, is Schoute klip en klaar. "Er zijn zoveel momenten vanavond dat ik de minister te spreken krijg, dus ik ga daar absoluut mijn moment pakken. Dan kan je op informele manieren heel veel bespreken. Gesprekken komen los en dan wordt het interessant!"