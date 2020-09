Van den Hemel krijgt dispensatie van KNVB voor trainersdiploma

Hubert van den Hemel, trainer van Terneuzense Boys (foto: Omroep Zeeland)

Om in de 1e klasse te kunnen werken heeft een trainer in het amateurvoetbal het UEFA A-diploma nodig. Van den Hemel heeft dat diploma (nog) niet.

Terneuzense Boys werd in het seizoen 2018/19 kampioen van de 2e klasse E. De ploeg promoveerde toen naar de 1e klasse C. Van den Hemel is wel in het bezit van het UEFA B-diploma, maar is daarmee officieel niet bevoegd om in de 1e klasse te mogen werken. Clubs krijgen van de KNVB dan in het eerste seizoen daar dispensatie voor. Dat gold afgelopen seizoen dus voor Van den Hemel. In het tweede seizoen geldt dat niet meer.

Door het stilleggen van de competitie, als gevolg van de coronacrisis, ontstond een probleem. De KNVB besloot de competitie als niet-gespeeld te verklaren en de indelingen te handhaven. Terneuzense Boys stond op dat moment laatste in de 1e klasse C met weinig uitzicht op handhaving.

Cursus

In eerste instantie zou de dispensatieregel voor Van den Hemel vervallen, waardoor hij niet bevoegd was om komend seizoen te kunnen werken voor Terneuzense Boys. De KNVB heeft Van den Hemel nu laten weten dat hij voor komend seizoen opnieuw dispensatie krijgt. Mede omdat hij vanaf oktober de trainerscursus voor het vereiste UEFA A-diploma in België gaat volgen.