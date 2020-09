'Kalf aangespoelde butskop ten dode opgeschreven in Zeeuwse wateren'

Sowieso zag het er voor de twee butskoppen al slecht uit vanaf het moment dat ze de Noordzee in zwommen. Hoekendijk: "Als diepduikende soorten van de familie spitsdolfijnen - zoals butskoppen - eenmaal in de Noordzee terecht komen, zitten ze eigenlijk een soort van gevangen. Dan is er maar een hele kleine kans dat ze het water weer succesvol verlaten."

Ook als mama butskop niet in de schroef van een schip terecht was gekomen (de vermoedelijke doodsoorzaak, red.) was de kans dat ze haar tocht in de Ooster- en Westerschelde overleefd had, erg klein.

Meerdere butskoppen? De afgelopen tweeënhalve week werden twee butskoppen - een moeder met kalf - zowel in de Oosterschelde als in de Westerschelde gezien. Hoekendijk acht de kans heel groot dat het om dezelfde dieren gaat, maar durft het niet met honderd procent zekerheid te zeggen. "Omdat we in West-Europa op dit moment meer van dit soort strandingen zien, is er nog een kleine kans dat het vandaag aangespoelde vrouwtje een ander dier is. Maar ik denk dat het om hetzelfde dier gaat." In augustus spoelden meerdere groepen butskoppen aan in onder meer Ierland en de Faeroër-eilanden.

"Het is een diepduikende soort die normaal alleen in de Noord-Atlantische Oceaan voorkomt, niet in de Noordzee", zegt Hoekendijk. "Hij duikt tot twee kilometer diepte, op zoek naar allerlei inktvisachtige prooien." In de ondiepere Noordzee kan dat niet.

LET OP! Hieronder staat een foto van de verwonding van het dier!

Het dier is waarschijnlijk in de schroef van een schip terecht gekomen. (foto: Omroep Zeeland)

Stichting SOS Dolfijn deed vandaag onderzoek naar de aangespoelde butskop. De Universiteit Utrecht doet nog uitgebreider onderzoek naar de oorzaak van de stranding.

Onderzoek ter plaatse

Omdat het dier flink uit de kluiten gewassen is, volwassen butskoppen kunnen tot tien meter lang worden, is het niet mogelijk het dier naar Utrecht te brengen voor onderzoek. Daarom is een onderzoekster van de universiteit naar de strandingsplek gekomen om ter plaatse het onderzoek af te ronden. Dat gebeurt nog maandagavond.

Of de resten van het dier worden vernietigd of nog (eventueel in stukken) naar een andere locatie worden gebracht, is niet bekend.

