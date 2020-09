Minister van Cultuur op bezoek bij ZNF: 'Houd moed. U kunt op mij rekenen'

Theaterproductiehuis Zeelandia, dat onder andere het ZNF organiseert, kreeg deze zomer te horen dat zij geen landelijke subsidie meer krijgt van het Fonds voor de Podiumkunsten. Het subsidieadvies was positief, maar er is te weinig geld waardoor het productiehuis zes ton misloopt. Het einde van het festival dreigt.

Of de minister het festival nog wat te bieden heeft, was een vraag waar ze maandagavond al rekening mee hield. "Als mensen boos zijn of vragen hebben dan ben je als minister verplicht om met hen in gesprek te gaan". Een echte toezegging dat het festival kan blijven bestaan, deed ze nog niet.

20 jaar ZNF

Van Engelshoven werd in de Kloostergangen in Middelburg door Henk Schoute, directeur van Productiehuis Zeelandia, rondgeleid langs de expositie 20 jaar ZNF. Schoute verwacht niet dat de minister vanavond nog duidelijkheid geeft over de toekomst van het festival. "We zullen gesprekken hebben die over de inhoud van ons theater gaan. Over de kwaliteit in onze regio", aldus Schoute. "Ik zal mijn momenten zeker proberen te pakken."

Bij het diner krijgt Van Engelshoven een pamflet overhandigt van de Zeeuwse culturele instellingen. Daarin staat welke richting de regionale cultuursector op wil.

