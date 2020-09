Nieuw voor Zeeuwse studenten: deelfietsen

De studenten kunnen vanaf dit schooljaar tegen een laag tarief op de deelfiets stappen. De HZ wil ermee een steentje bijdragen aan het terugdringen van de co2-uitstoot. Uit onderzoek bleek eerder dat wat dat betreft winst te boeken is omdat veel studenten met de auto naar school komen. Het is de bedoeling dat later meer mensen dan alleen de studenten de fietsen mogen gebruiken. Momenteel zijn er zo'n 70 fietsen in omloop.

De deelfietsen zijn te vinden in fietsenrekken op diverse plekken in Middelburg en Vlissingen. De student kan met de app "GoAbout" een fiets van het slot halen en naar zijn of haar plaats van bestemming fietsen. De fiets is na inleveren op plekken die ook in de app staan aangegeven weer beschikbaar voor iemand anders.

Het onderhoud en de reparatie van de fietsen wordt gedaan door Cycle Hub. Daar worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid tot fietsenmaker.

Minister meteen op de fiets

Minister Ingrid van Engelshoven, vandaag op werkbezoek in Zeeland, nam de fietsen officieel in gebruik. Ze ging er direct een rondje mee fietsen samen met gedeputeerde Van der Maas en de voorzitter van het College van Bestuur van de HZ, John Dane.