Handbal van pa en motivatie van ma: Houtepen-handballers maken carrière buiten de provincie

Dat handbal er in zit bij familie Houtepen is wel duidelijk, want vader Wally Houtepen is een bekende in de Zeeuwse handbalwereld. Via hem rolde Thomas en Kimberly de sport in. "Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we het handbal van mijn vader hebben. De motivatie hebben we van mijn moeder en daardoor hebben wij een mooie combinatie van die twee dingen", vertelt Kimberly Houtepen.

'Ongelofelijk snel'

Van kleins af aan stonden broer en zus allebei in de zaal en werden steeds beter. Doordat ze elkaar vaak hebben zien spelen, weten ze ook goed wat elkaars sterke punten zijn. "Kimberly is de schutter van het team en een heel groot pluspunt van haar is dat zij de penalty's neemt. Die zitten er dan ook vaak in", zegt Thomas over zijn zus. Andersom zag Kimberly hoe haar broer de afgelopen tijd enorm snel vooruitging. "Hij is ongelofelijk snel. Uit het niets neemt hij beslissingen en vliegt hij door de dekking heen. Dat is hartstikke cool om te zien", vertelt Kimberly.

Thomas en Kimberly Houtepen werken aan hun handbalcarrière buiten de provincie (foto: Omroep Zeeland)

In de ontwikkeling van Kimberly Houtepen kwam in 2016 en 2017 een flinke kink in de kabel toen haar knieschijf voortdurend uit de kom schoot. Een operatie was noodzakelijk en daardoor lag zij het hele seizoen eruit. Een handbalcarrière op hoog niveau leek vervlogen, maar nu maakt de Middelburgse een stap omhoog en gaat van HC Zeeland naar Feyenoord Handbal dat op het vierde niveau van Nederland uitkomt.

Toch blijft plezier het belangrijkst. "Ik vind het vooral leuk om straks weer op een hoger niveau te handballen en ik hoop het daar naar mijn zin te hebben. Wat de toekomst dan brengt, zien we wel."

Geld verdienen met handbal

Broer Thomas gaat op zijn beurt weg bij Feyenoord Handbal, maar ook hij maakt een mooie transfer. Komend seizoen komt hij uit voor topploeg Aalsmeer dat in de BeNeLeague, het hoogste niveau, uitkomt. Houtepen sluit eerst aan bij de opleidingsploeg van Aalsmeer.

Thomas kwam al uit voor de nationale handbalploeg onder 18 jaar. De ambities voor de toekomst zijn groot. "Ik wil mijn geld gaan verdienen met handbal. Het liefst in het buitenland en dan in de grootste competitie van de wereld, namelijk de Duitse competitie", vertelt Thomas.