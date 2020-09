Burgemeester Vermue: We moesten wel ingrijpen bij Krulbolfeesten, afspraak is afspraak

Krulbollen is in Zeeuws-Vlaanderen een populaire volkssport (foto: Omroep Zeeland)

Burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis betreurt de gang van zaken, maar volgens Vermue had de gemeente geen andere keus. "We hadden vooraf duidelijke afspraken gemaakt, dat iedereen zich aan de coronamaatregelen moest houden. Onder die voorwaarde s ook de vergunning voor dit evenement verleend."

Populaire volkssport

Krulbollen is in Zeeuws-Vlaanderen een populaire volkssport. Het spel is enigszins te vergelijken met jeu de boules, maar dan met ronde schijven in plaats van ballen. De Krulbolfeesten in IJzendijke gaan naast het krulbollen zelf ook altijd gepaard met muziekoptredens. Dit jaar kwam onder meer de Nederlandstalige zanger Frans Duijts er optreden.

Bij de eerste controle op zaterdag werd al duidelijk dat er van het naleven van de coronaregels geen sprake was. "Er moest 1,5 meter afstand gehouden worden, tijdens muziekoptredens moest iedereen blijven zitten en het pubuliek mocht niet meezingen. Aan alle drie die regels werd niet voldaan", aldus Vermue.

'Ons werd beterschap beloofd'

Daarop kreeg de organisatie eerst een waarschuwing. "We hebben gezegd dat dit op zondag echt beter moest en ons werd beterschap beloofd. Maar bij de controle op zondag bleek dat het weer niet goed ging. Dus toen hebben we de dwangsom opgelegd."

Burgemeesteer Marga Vermue over ingrijpen bij Krulbolfeesten IJzendijke

Vermue vindt het jammer dat het nodig was om in te grijpen. "Maar we hadden ook van inwoners signalen gekregen dat zij zich zorgen maakten hierover en dan kun je van de overheid ook verwachten dat er wordt ingegrepen, vind ik."

'Overtredingen duidelijk aangetoond'

Sinds de openbaring van de huwelijksfoto's van minister Grapperhaus ligt overheidsingrijpen op coronamaatregelen extra gevoelig. Toch vindt de burgemeester van Sluis in dit geval ingrijpen geoorloofd. "De overtredingen zijn duidelijk aangetoond. De politie heeft ook een rapportage opgesteld en dat was voor ons de aanleiding om op te treden."

De organisatoren van andere evenementen hoeven zich volgens Vermue nu geen zorgen te maken, zolang ze zich maar aan de regels houden. "Er waren ook andere evenementen waar het wél goed ging. Je had de kinderkermis in Breskens, de kermis in Oostburg en natuurlijk het reuzenrad in Cadzand. Er wordt van alles georganiseerd wat wél doorgaat."

Waarschuwing voor andere organisatoren

Maar ze hoopt wel dat dit een waarschuwing is voor andere organisatoren. "We maken aan de voorkant duidelijke afspraken daarop zullen wij ook controleren. Ik hoop dat de organisatoren van andere evenementen zich daarvan bewust zijn. Want er moet opgetreden worden als er iets duidelijk echt niet kan, zoals hier bij de Krulbolfeesten in IJzendijke."

