Voetballer Istvan Bakx is nu nog vaker te vinden op zijn hotelkamer (foto: Omroep Zeeland)

Dat houdt dus ook in dat hij langer in zijn 'bubbel' moet blijven in het hotel. Zelf vindt hij dat niet eens zo erg. "Het was vooral jammer dat we niet na twee weken de bubbel uitkwamen met die medaille!"

'Koppies op onweer'

Dat de Vlissingse voetballer en zijn ploeg, Ajax Cape Town, vorige week in Johannesburg op één doelpunt na naast de titel grepen in het Glad Africa Championship deed de sfeer geen goed. "Dat was een grote domper, de eerste dagen stonden de koppies hier echt op onweer!"

Maar er gloort alweer licht aan de horizon, want de eerste wedstrijd van de nacompetitie eindigde in een 3-2 overwinning. "Die overwinning van gisteren heeft het moraal wel weer wat opgekrikt. Dat konden we wel gebruiken!"

Blessure

Zelf was Bakx er niet bij om de overwinning te vieren. Hij zat in het hotel vanwege een blessure. "En als je niet speelt dan mag je vanwege de coronaregels niet eens in het stadion komen. Dus ik heb net beziggehouden met revalideren met de fysio en heb natuurlijk de wedstrijd gekeken op televisie."

Geblesseerde Istvan Bakx zit nu nog vaker in zijn hotelkamer

Nu de nacompetitie begonnen is, zitten de andere teams ook in hetzelfde hotel en dat is voor Bakx soms wel even wennen. "Het is wel een aparte gewaarwording dat je je tegenstander eerst in de lift treft en daarna op het veld."

'Wel érg groot'

Soms zijn die terloopse ontmoetingen met tegenstanders behoorlijk intimiderend. "Sommigen van hen zijn wel erg groot! Dat had ik vroeger bij de junioren ook weleens, dat ik een tegenspeler wel érg groot vond, maar dat had ik nu weer!"

En nee dat komt niet eens zozeer door zijn eigen lengte. "Ik ben zelf zo'n 1,76 meter, dus dat valt best mee. Maar er moeten er soms weleens tegenspelers bukken in de lift, zo groot zijn ze. Het verbaast met dat ze in het trainingspak passen!"

Volgende wedstrijd weer op het veld

Bakx heeft er goede hoop op dat hij bij de volgende wedstrijd weer op het veld staat. "Het schoot me bij een training gewoon in de lies. Maar het gaat nu wel weer beter dus ik hoop dat de volgende keer er weer gewoon bij ben."

Over zijn terugkeer naar een Zeeuwse club kan hij nog weinig zeggen. "We zijn wel wat concreter geworden in de gesprekken, dus wie weet volgende week!"

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart.

Lees ook: