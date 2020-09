Zeldzame vogel brengt vijf jongen groot op Tholen

Een bijeneter zit op een tak met een zojuist gevangen prooi in zijn snavel (foto: Werkgroep Bijeneters Nederland)

Boswachter Eddie Wolfswinkel is enthousiast. Toen hij de melding kreeg dat er bijeneters zaten in zijn gebied en ter plekke polshoogte ging nemen, vlogen de jongen net uit. "Een prachtig gezicht, op een gegeven moment trof ik ze alle zeven in een klein boompje aan. De ouders in prachtkleed, de vijf jonge vogels nog wat minder fel gekleurd. Een uniek moment!"

Zeer zeldzaam

Bijeneters leven vooral in de warme delen van Europa. In Nederland is deze prachtige vogel zeer zeldzaam maar sinds de afgelopen tien jaar broeden er ook een paar in ons land, met name in Limburg.

Dit is de eerste keer dat de bijeneter broedt op Tholen. Daarnaast waren er dit jaar drie á vier broedparen in Limburg, vanuit de andere provincies zijn er geen broedgevallen bekend van deze vogelsoort.

Enorme aantrekkingskracht

Omdat deze zeldzame vogels een enorme aantrekkingskracht op vogelaars en fotografen hebben vanwege hun bonte verschijning, houdt de boswachter de exacte locatie van dit broedgeval nog even geheim. "We hopen natuurlijk dat deze bijzondere vogel terugkomt naar het mooie Tholen en dan een kleine kolonie vormt. Dan is rust wel een vereiste."

Bijeneters eten allerlei soorten insecten (foto: Martin Mecnarowski)

Bijeneters eten allerlei insecten, maar hun voorkeur gaat uit naar hommels, honingbijen en wespen, samen goed voor zo'n 85 procent van hun voedsel. Daarnaast eten ze ook libellen, vlinders, kevers en vliegen. Ze jagen op deze insecten vanaf een tak of prikkeldraad.

Vanaf mei leggen de bijeneters eieren, meestal vijf. Dit doen ze vaak in een los kolonieverband en meestal graven ze een gat in een zandhoop of juist een zandafgraving. Na het broedseizoen trekken de vogels uit West-Europa naar West-Afrika om daar te overwinteren. De vogels uit Oost-Europa trekken juist naar Zuid-Afrika.

Langzame groei

Sinds 1964 is er sprake van een langzame groei van het aantal broedgevallen van de bijeneter in Nederland. "Waar de bijeneter eerst een dwaalgast was in Nederland, is hij nu niet meer als broedvogel uit Nederland weg te denken!"