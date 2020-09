Goedemorgen! Aandacht voor analfabeten, duisternis door storing en een zeldzame broedvogel

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen en schrijven. Daarom wordt vandaag aandacht gevraagd voor deze groep, die het lastig heeft om te functioneren in onze maatschappij.

Hans Weezepoel uit Oost-Souburg kon ook jarenlang nauwelijks lezen en schrijven (foto: Omroep Zeeland)

De 74-jarige Hans Weezepoel uit Oost-Souburg, een voormalig loodgieter, kon ook jarenlang nauwelijks lezen en schrijven. Tot hij het alsnog leerde. We zetten hem daarom vandaag extra in de schijnwerpers.

En over schijnwerpers gesproken, terwijl het om je heen waarschijnlijk alweer licht begint te worden, nemen we je even meer naar de duisternis van gisteravond. Want door een storing met de straatverlichting bleef een deel van Schouwen-Duiveland in het donker gehuld.

Zierikzee in het donker gehuld, straatverlichting gaat niet aan door storing (foto: Omroep Zeeland)

Door de storing gingen de straatlantaarns niet aan om 20.30 uur, met name in de strook tussen Zierikzee en Haamstede bleef het donker. Rond 22.15 uur was de storing verholpen en floepten de lampen alsnog aan.

En terwijl Schouwen-Duiveland deels in het donker werd gehuld, werd er op Tholen een feestje gevierd. Daar heeft een zeldzame vogel namelijk vijf jongen succesvol grootgebracht. Het gaat om de bijeneter. De afgelopen jaren waren maar een handjevol broedparen van deze vogel bekend en die zaten in Limburg.

Een bijeneter zit op een tak met een zojuist gevangen prooi in zijn snavel (foto: Werkgroep Bijeneters Nederland)

De boswachter was dan ook blij verrast toen hij de jonge bijeneters zag uitvliegen. Hij houdt de exacte locatie geheim, in de hoop dat ze terugkomen en op Tholen een kolonie stichten.

Wolkenvelden boven Scherpenissepolder aan de Oosterschelde (foto: Diana de Graaff uit Scherpenisse)

Het weer

Vanochtend is het nog bewolkt met plaatselijk wat regen of motregen. In de loop van de middag klaart het wat op. Het wordt vandaag niet warmer dan 21 graden.

Vanavond en vannacht verandert er weinig. Morgen is het bewolkt en valt er wat regen.