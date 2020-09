'Invoering CO2-taks gaat Zeeland banen kosten'

Yara in Sluiskil (foto: Omroep Zeeland)

De ondernemingsraden schrijven de brief in aanloop naar Prinsjesdag volgende week dinsdag. "Wij, de ondernemingsraden van de industriebedrijven in Nederland, maken ons grote zorgen over de toekomst van onze sector. De corona-crisis laat bij vele bedrijven diepe sporen en wellicht permanente littekens achter. We roepen het kabinet op om met de vormgeving van de CO2-heffing voor de industrie geen onnodige risico's te nemen met onze banen en de toekomst van onze gezinnen", is in de brief te lezen.

Milieumaatregelen noodzakelijk

Daarmee willen de ondernemingsraden niet zeggen dat er geen milieumaatregelen genomen moeten worden. "Maar dit doel bereiken we nooit als onze bedrijven over de grens worden gejaagd. Bij het weglekken van productie, CO2, banen en misschien zelfs vertrek van bedrijven uit Nederland is niemand gebaat. Ook het klimaat niet", aldus de ondernemingsraden.

Het is niet voor het eerst dat de ondernemingsraad van een groot, Zeeuws chemieconcern aan de bel trekt over een mogelijke belasting op CO2-uitstoot. Vorig jaar trokken de ondernemingsraden van Dow, Yara en Zeeland Refinery ook al eens aan de bel. Toen dachten de gezamenlijke ondernemingsraden dat een CO2-taks Zeeland tussen de 12.000 en 16.000 banen zou kosten. Voormalig topman van Dow in Terneuzen heeft ook al een keer laten doorschemeren dat de invoering van een dergelijke belasting het vertrek van Dow uit Nederland zou kunnen betekenen.

Lees ook: