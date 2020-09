Zorgmedewerker Mirjam: 'Ik hang de vlag uit als dit virus verslagen is' (foto: Zeeuwse Gronden)

Hoe heeft u de afgelopen maanden ervaren?

"Als enerverend, hectisch en als een enorme uitdaging. Ik ben meewerkend teamleider op een woonlocatie van Zeeuwse Gronden. Dat is een organisatie waar mensen begeleid wonen met ernstige psychiatrische problemen."

"We hebben sinds kort een nieuwe locatie in Koudekerke. Nieuwe bewoners, een nieuw team, iedereen had er veel zin in. Vijftien april zou de eerste cliënt verhuizen. Alles was gepland, maar toen kwam corona. Na overleg is er besloten om de verhuizingen door te laten gaan, maar wel coronaproof. Dus iedereen bevragen op klachten en verhuizen met maximaal drie mensen op 1,5 meter afstand."

Vooral voor de cliënten was het zwaar. Zeer beperkt bezoek, geen dagbesteding" Mirjam, teamleider Zeeuwse Gronden

Hoe zwaar was het voor uw collega's en voor uw cliënten?

"Geen gezamenlijk welkom, geen bijeenkomsten voor familie, geen ontmoetingen met de buurt, geen dagbesteding. Hoe creëer je een groepsgevoel? Allemaal uitdagingen, maar we wilden er vol voor gaan. Iedereen heeft keihard gewerkt om het te doen slagen. De hele organisatie dacht mee."

"Vooral voor cliënten was het zwaar. Niet samen kunnen eten. Bezoek mocht alleen buiten de locatie. Het was minder makkelijk om elkaar te leren kennen. Iedereen heeft een eigen appartement, maar er is een centraal ontmoetingspunt. Dat is een prachtige ruimte geworden, heel huiselijk. Het kloppend hart van de locatie. Maar niemand mocht er gebruik van maken."

"Dat vond ik nog het lastigst; dat je cliënten hun bezoek en werk moest ontzeggen. Zeker omdat ze net verhuisd waren. Iedereen wilde graag zijn nieuwe appartement laten zien."

de nieuwe woonlocatie van Zeeuwse Gronden in Koudekerke (foto: Zeeuwse Gronden)

Hoe loste u die moeilijke situatie op?

"We werden zeer creatief. We lieten boodschappen bezorgen. In plaats van de dagbesteding gingen we activiteiten op de locatie aanbieden met eigen personeel. We maakten filmpjes, hebben veel buiten gedaan, kilometers gewandeld. Activiteiten op 1,5 meter buiten in de tuin, mountainbiken. Maar ook coronaproof sjoelen, bingo. De maaltijden en koffie buiten."

"Dat er later weer meer mocht en dat de dagbesteding en de algemene ruimte weer open gingen, gaf mij, het team en de bewoners ook letterlijk ruimte. Er is nu op afstand weer tijd en ruimte voor ontmoeting."

Wat is er anders dan 'voor corona' aan uw werk?

"Het is moeilijker om verbinding te maken en houden met andere locaties, familie en buren. Iets waar we bij Zeeuwse Gronden veel waarde aan hechten. Simpele dingen als medicatie uitdelen en samen koken, gaan anders. Net als het vervoer naar de dagbesteding, het gebruik van de ruimtes. Alles is door maatregelen beïnvloed.'

"Je hebt maatregelen waar bewoners het soms moeilijk mee hebben. Dat is een uitdaging. We poetsen ons suf! En we kunnen niet met heel de groep (zeventien man) meer aan tafel zitten of in de algemene ruimte samen zijn."

Mocht er een tweede lockdown komen, wat zou er volgens u nu anders moeten?

"Ik ga ervan uit dat er nu zaken beter geregeld zijn. Dat er bijvoorbeeld voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn. Het feit dat we nu iedereen kunnen testen, is al een hele verbetering. Die onzekerheid van de vorige keer toen we dat niet konden, is nu weg. De regels zijn nu veel duidelijker. In het begin veranderde er wekelijks of bijna dagelijks iets in de richtlijnen. Dat is nu voorbij."

Hoe ziet u de komende tijd voor zich? Vol vertrouwen of toch ook wat angstig?

"Ik heb er wel vertrouwen in, als iedereen de maatregelen naleeft. Het lijkt me heel erg als we weer terug moeten naar beperkingen. Dus met de toename van het aantal besmettingen in Nederland maak ik me daar wel zorgen over. In ons werk is nabijheid, contact hebben en maken, heel belangrijk. Ik hang de vlag uit als dit virus verslagen is."