Hans Weezepoel (74) over analfabetisme: 'Ze noemden me achterlijk'

Hans Weezepoel krijgt op de lagere school regelmatig een tik op zijn vingers met de liniaal van de meester omdat hij niet goed kan meekomen. In plaats van wat extra aandacht, wordt hij achter in de klas gezet. Na het maken van een test wordt hij naar de BLO in Middelburg gestuurd, destijds de enige vorm van speciaal onderwijs: buitengewoon lager onderwijs. "We kregen daar vooral praktijkonderwijs. Lezen kon ik nog wel, maar schrijven vond ik erg lastig."

Hans Weezepoel kon vroeger niet goed meekomen op school (foto: Omroep Zeeland)

Op zijn veertiende gaat de Souburger aan de slag als leerlingschilder. Twee jaar later komt hij te werken in het loodgietersbedrijf van zijn vader.

Terug naar school

Als zijn vader overlijdt en Hans op een gegeven moment voor zichzelf begint, loopt hij er steeds meer tegenaan dat hij het lezen en schrijven onvoldoende beheerst. Hij besluit terug naar school te gaan. "Ik heb opnieuw leren lezen en schrijven en de diploma's gehaald die ik nodig had voor mijn loodgietersbedrijf. Ik was in de dertig en zat tussen knapen van 14 jaar oud. Ik heb maar liefst twaalf jaar in de schoolbanken doorgebracht. Het kostte een hoop doorzettingsvermogen, maar ik heb het allemaal gehaald."

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen en schrijven. Daarvan zijn er 250.000 echt analfabeet. Laaggeletterden kunnen wel lezen en schrijven, maar niet goed genoeg om te kunnen functioneren in de maatschappij. Door vergrijzing, migratie en de toename van het aantal jongeren dat met een taalachterstand van school komt, neemt de laaggeletterdheid nog steeds toe. Bron: Stichting Lezen en Schrijven

Toch heeft Hans nog steeds moeite met foutloos Nederlands schrijven. "Dat zit in de genen, misschien zouden ze nu zeggen dat ik dyslectisch ben." Ook met de computer en telefoon kan hij niet uit de voeten. Zijn vrouw typt de brieven die hij als voorzitter van Scheeps Modelbouw Vereniging Vlissingen schrijft aan zijn leden. "Als zij wegvalt heb ik een probleem. Doordat zij mijn brieven corrigeert, kan ik functioneren."

Schaamte

Onder analfabeten en laaggeletterden heerst veel schaamte. Hans heeft daar geen last van, al werd hij vroeger regelmatig voor dom uitgemaakt. "Op donderdagmiddag ging ik altijd naar mijn oma, die had een kruidenierswinkeltje in Middelburg. Als een klant vroeg wie ik was, zei mijn oma dat ik haar kleinzoon van die achterlijke school was."

Toch heeft Hans zich nooit minder gevoeld dan wie dan ook. "Of je nou minister bent of loodgieter, iedereen heeft zijn eigen talent."