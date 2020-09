In tien jaar 21.000 Zeeuwse auto's extra

Zeeuwen hebben steeds meer auto's (foto: Omroep Zeeland)

In 2010 reden hier 174.000 personenwagens van Zeeuwse eigenaars rond en inmiddels, tien jaar later, is dat cijfer 195.000. Die stijging is veel sneller dan de toename van het aantal inwoners. In 2010 telde Zeeland 48 auto's op iedere 100 inwoners, nu zijn het er 54. Of het auto's zijn die allemaal véél rijden is niet bekend. Uit cijfers van 2018 kwam al naar voren dat Zeeuwen naar verhouding veel oldtimers bezitten.

Er zijn inmiddels 18.000 motoren in Zeeland en 29.700 brommers, brommobielen en andere voertuigen met een brommerkenteken. Het aantal bedrijfsvoertuigen is in tien jaar toegenomen met 2.100 naar iets meer dan 30.000.

Noord-Beveland en Hulst

Noord-Beveland, de kleinste gemeente in onze provincie, heeft de eer de meeste brommers/brommobielen per honderd inwoners te tellen: 11,7. Borsele is de gemeente met de meeste motoren in verhouding tot het inwonertal (6,7 per honderd inwoners). Qua autobezit delen de Hulstenaren en Noord-Bevelanders de hoogste trede op het podium (57,8 per honderd inwoners).

In onderstaande grafiek kan je precies zien hoeveel gemotoriseerde voertuigen er in de Zeeuwse gemeenten per inwoner zijn: