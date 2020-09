Zeeuwse butskopstranding aanleiding voor internationaal onderzoek

De butskop is naar Vlissingen gebracht voor onderzoek (foto: Lonneke IJsseldijk)

De dieren horen eigenlijk niet in grote getale in onze 'te ondiepe' Noordzee rond te zwemmen, omdat er voor de spitssnuitdolfijnsoort niet de juiste vissen voorkomen. Sinds eind augustus is het aantal strandingen en waarnemingen sterk toegenomen. "Nu moeten we gaan zoeken wat de oorzaak kan zijn", aldus IJsseldijk.

De butskop die gisteren dood gevonden werd, is waarschijnlijk de moeder van het paar butskoppen dat al een paar weken in Zeeland wordt gezien. Gisteren deden de onderzoekers van de UU op het strand sectie op het dier. Zij gaan er van uit dat ze is overvaren door een schip. IJsseldijk: "Die grote wond was niet te missen. Maar dat moet nog wel microscopisch bevestigd worden."

Sectie op de butskop (foto: Lonneke IJsseldijk)

De UU doet de komende dagen verder onderzoek naar de doodsoorzaak van de butskop. Vooralsnog hebben de onderzoekers geen aanwijzingen dat het dier ziek was. Zij gaan ervan uit dat het dier al enkele weken in de Zeeuwse wateren zwemt en ook hier eten heeft weten te vinden.

Te groot om af te voeren

De butskop was bijna zeven meter lang en woog waarschijnlijk rond de zesduizend kilo. Het dier was te groot om in z'n geheel af te voeren naar het laboratorium. De onderzoekers hebben een deel van de organen meegenomen naar Utrecht en Wageningen Marine Research onderzoekt de komende weken de maaginhoud. Ook worden de hersenen verder onderzocht. "Maar ook alleen zo'n kop neem je niet zomaar mee", omschrijft IJsseldijk de problemen die gepaard gaan bij het onderzoeken van zo'n groot gestrand dier.

Het is onbekend hoe het nu met het butskopkalf gaat. SOS Dolfijn heeft geen meldingen meer gehad van de locatie van het diertje.

