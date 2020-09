Zeeuwse coronabesmettingen schommelen

(foto: Omroep Zeeland)

Gisteren werd bekend dat er in Zeeland in de afgelopen week een record-aantal mensen is getest, namelijk 3.603. Ook al is naar schatting slechts 2,5 tot 4 procent van de geteste personen inderdaad besmet, lijkt het erop alsof er een verband bestaat tussen de tweede golf (zie onderstaande grafiek) en de toename van het aantal tests in de provincie.

Na Middelburg komt deze week Schouwen-Duiveland op de tweede plaats met negen besmettingen, Goes op de derde plaats met acht en Vlissingen op de vierde plaats met zes besmettingen. Ook waren er vier nieuwe gevallen in Terneuzen, plus twee in Borsele, Tholen en Noord-Beveland. En verder één in Sluis, Reimerswaal en Hulst. In Kapelle en Veere waren er afgelopen week géén besmettingen.

Ontwikkeling per week

Het laatste sterfgeval als gevolg van corona vond twee weken geleden plaats en betrof een inwoner van Goes. De laatste ziekenhuisopname was ook een Goesenaar en dat gebeurde op 4 augustus. Het is niet bekend of het om dezelfde persoon gaat. Bekijk onderstaande grafiek voor de ontwikkeling van het aantal nieuwe besmettingen in Zeeland.

