Twee basisschoolklassen in Kruiningen naar huis gestuurd vanwege verkouden leraren

Leeg klaslokaal (foto: ANP)

"En het is nog niet eens december, de winter moet nog komen", verzucht schooldirecteur Cora van der Peijl van De Welle. "Er zijn twee van de zes groepen één dag thuisgebleven. Dat zijn 41 kinderen." Ook vanmorgen ging haar telefoon omdat er een leerkracht naar huis is gegaan. "En dan heb ik er nog twee die wachten op hun testresultaat. Het is paniekvoetbal wat we spelen."

'Geef leraren voorrang bij testen'

Dat probleem ondervinden meerdere schooldirecteuren momenteel. Pim van Kampen van de koepelorganisatie CPOZ (Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland) vindt dat leraren bij het testen voorrang moeten krijgen en dat er snel een uitslag moet komen. "Op deze manier kunnen we voorkomen dat leerkrachten dagen lang thuis zitten te wachten en hun klas naar huis moet."

Van Kampen waarschuwde eind augustus al voor een lerarentekort omdat leerkrachten die klachten hebben, eerst op corona getest moeten worden wat veel tijd kost. En omdat er te weinig vervanging is, kunnen lessen dan niet doorgaan. "Die zorg komt dus nu al uit. Het is al aan de gang."

Naast schooldirecteur ook dokter

Naast de zorgen over haar leerkrachten heeft Van der Peijl ook een grote uitdaging over haar rol als 'dokter'. "Zowel ouders als leerkrachten komen met hun klachten bij mij om te horen of hun kind naar school mag en of ze mogen komen werken. Dat zijn lastige keuzes die er dan gemaakt worden. Ik ben geen dokter."

Van Kampen verwijst naar de beslisboom die ouders moet helpen om de juiste keuze te maken wanneer het kind klachten heeft. "We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM ook al willen we soms liever ons gezonde boerenverstand gebruiken. Als we af gaan wijken van de huidige richtlijnen is het hek van de dam."

Van de zogeheten beslisboom zijn twee versies. Eentje is voor kinderen van 0-6 jaar en de andere van 7-12 jaar. Belangrijk detail: de groep waarin het kind zit is leidend. Kleuters mogen sowieso naar school als ze hoesten of een neusverkoudheid hebben. Een kind van 6 jaar in groep 2 mag met klachten wel naar school. Een kind van 6 jaar in groep 3 niet.

