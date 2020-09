Rapport huisvesting arbeidsmigranten: 'De tijd van praten is voorbij'

Klooster Rilland breidt uit: huisvesting voor 300 arbeidsmigranten (foto: Omroep Zeeland)

Vooropgesteld; er is volgens het rapport geen sprake van acute problemen voor bijvoorbeeld dit plukseizoen, maar er zijn wel degelijk structurele problemen.

Een passage uit het rapport: "Het besef is bij bestuurlijk Zeeland zeker aanwezig, maar dat leidt nog niet bij alle gemeenten tot actie. Diverse gemeenten hebben wel beleid, maar per gemeente zitten daar verschillen in."

Onvoldoende zicht

Ook is er onvoldoende zicht op wie waar woont. Dat blijkt uit de gesprekken met bijvoorbeeld gemeenten. Die weten het gewoonweg niet als het gaat om individuele woningen in dorps- en stadskernen. Bij Vlissingen is er bijvoorbeeld sprake van 2000 woningen die volgens de administratie leeg staan, maar die in de praktijk (tijdelijk) bewoond zijn door arbeidsmigranten of toeristen.

Vraag is dan ook of alle beschikbare woningen in de provincie wel gebruikt worden voor het huisvesten van arbeidsmigranten. In het rapport staat daarom ook het advies alle vraag en aanbod bij elkaar te brengen bij één punt, het Expertisecentrum Flexwonen.

Kwaliteit woningen

Uit het onderzoek komt niet duidelijk naar voren hoe de kwaliteit is van de huizen van buitenlandse werknemers. Misstanden zijn ook niet naar voren gekomen, terwijl er signalen zijn dat die er wel zijn, stelt het rapport. Daarom wordt er gepleit voor een registratieplicht van die woningen. Dan zouden ook mogelijke wantoestanden beter naar voren komen, is het idee. Een proef daarmee loopt al in Terneuzen.

Verschillende overheidsdiensten voeren controles uit op Marina Beach (foto: Omroep Zeeland)

Meer dan één persoon op een kamer

Emile Roemer heeft in juni dit jaar landelijk onderzoek gedaan naar de huisvesting van arbeidsmigranten. Hij stelde toen dat op termijn iedere arbeidsmigrant een eigen slaapkamer zou moeten krijgen.

Uit het rapport naar de Zeeuwse situatie wordt duidelijk dat dat op korte termijn in onze provincie niet kan. "Bij lager betaalde banen is meer personen op één kamer meer regel dan uitzondering. Dat komt enerzijds omdat er gewoonweg niet voldoende huisvesting voor één persoon per kamer beschikbaar is en omdat het in bepaalde branches niet betaalbaar is. Het uitgangspunt van de commissie Roemer van één persoon per kamer is daarom moeilijk realiseerbaar."

De fruitteeltsector vraagt daarom om een uitzonderingspositie. Om tijdens het plukseizoen vier personen op één kamer te mogen plaatsen. Het advies is om dat verder te onderzoeken.

Woningen voor arbeidsmigranten op het voormalig Philipsterrein in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)