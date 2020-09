Zeeuwse Adrienne mag niet stoken in Australië

Adrienne Verburg achter het stuur van 'haar' vrachtwagen (foto: Adrienne Verburg)

Adrienne woont al enkele jaren in Australië. Of er behoefte is aan stoken is maar de vraag. Het was deze week al tegen de 40 graden in de woonplaats van Verburg. De stokers vormen niet het allergrootste risico. Dat zijn de stormen met droge bliksemschichten. "Donderwolken zonder regen met alleen die schichten. Dat is doodeng want dat start die branden."

Branden die Adrienne vorig jaar zag (foto: Adrienne Verburg)

Ondertussen blijft Adrienne leker bezig. Afgelopen weekend kreeg ze enkele verslaggevers over de vloer, zeg maar het 'Omroep Zeeland van West-Australië. "Ze keken op de boerderij en ik ben voor de radio geïnterviewd. Dat was best leuk, ik heb ervaring", zegt Adrienne lachend tegen...Omroep Zeeland.

Adrienne Verburg uit Kortgene mag niet stoken