Stichting Bunkerverhalen wil lichtwachterswoning Dishoek behouden

Arno Wielemaker van de Stichting Bunkerverhalen vindt het erg belangrijk dat de woning aan de museumgronden worden toegevoegd: "Het is een monumentale woning en hij staat midden in het bunkergebied." De woning is ook verbonden aan de bunkers. In de tweede helft van de Tweede Wereldoorlog woonde er een Duitse arts. Ook waren er in omliggende barakken op het hoogtepunt 250 Duitsers gelegerd.

John Daane van Stichting Bunkerverhalen (foto: Omroep Zeeland)

De lichtwachterswoning wordt nu tijdelijk beheerd door John Daane van de Stichting Bunkerverhalen. Hij is al een halve eeuw met de geschiedenis van de streek bezig. Hij ziet de woning als bezoekerscentrum wel zitten: "Je zou hier de ingang kunnen creëren naar het bunkerterrein. We willen het huis behouden in deze staat." Daarnaast zouden er rondleidingen kunnen starten, zou er ruimte zijn voor exposities en zou het bunkercomplex er toiletten kunnen huisvesten voor bezoekers.

Arno Wielemaker van Stichting Bunkerverhalen (foto: Omroep Zeeland)

"Je moet er niet aan denken dat dit in andere handen komt en dat het tegen de vlakte gaat", volgens Daane. Wielemaker vult aan: "Zeker in Dishoek zitten de leefbaarheid en het toerisme op gespannen voet met elkaar. Wat dat betreft is er geen ruimte meer om iets anders te willen dan hier een monumentale lichtwachterswoning."

De kogelgaten zitten nog in de muur van de schuur, zoals hieronder op een foto te zien is. En ook het dak van de schuur is historisch. Daar heeft de bewoner net na de oorlog Duits barakkenmateriaal voor hergebruikt omdat bouwmaterialen schaars waren. De kleuren van de planken en de baksteenprint die als camouflage werd gebruikt verraden het oorspronkelijke doel van de planken die nu aan de binnenkant van het schuurdak zitten.

Kogelgaten in de muur van de schuur herinneren nog aan de Tweede Wereld Oorlog (foto: Omroep Zeeland)

De stichting is in gesprek met de gemeente Veere die over het bestemmingsplan gaat en het waterschap van wie de grond is. Ze hoopt via die weg in goed overleg de monumentale en culturele toekomst van de woning veilig te stellen.

Verplicht aan de vorige generatie

Op het bunkercomplex houdt de Stichting Bunkerverhalen de geschiedenis levend. Daane: "We zijn aan het absoluut tegenover die generatie verplicht. Ik heb zoveel verhalen gehoord van die mannen, ik heb er zo veel gekend. Dat zijn we echt verplicht tegenover hen."