Archeologisch onderzoek in de Hedwigepolder voordat het water komt

Voor de ontpoldering van de Hedwigepolder worden grote graafwerken uitgevoerd: oude dijken verdwijnen, nieuwe dijken en broedeilanden worden aangelegd en getijdengeulen uitgegraven. In een gebied met een rijke geschiedenis van verdronken dorpen betekent dat een unieke gelegenheid voor archeologen.

Hoge verwachtingen

"Er zijn best wel hoge verwachtingen", zegt Nathalie de Visser, archeoloog bij de Provincie Zeeland: "De Hedwigepolder is een vrij jonge polder en daardoor ligt het historisch materiaal er goed afgedekt met slib en dus waarschijnlijk goed bewaard. Je zou er resten kunnen vinden uit alle periodes: prehistorie, vroege middeleeuwen, late middeleeuwen. Eigenlijk alles behalve de Romeinse tijd."

In het veen zijn duidelijk resten te vinden van bewoning uit de Middeleeuwen. "We hebben hier waarschijnlijk te maken met een veen ontginningsboerderij", zegt De Visser. "Daar staat deze omgeving bekend om. Vooral vanwege de zoutproductie, dat haalde ze vroeger uit het veen. Dat we in het veen archeologische resten gevonden hebben uit de Middeleeuwen is bijzonder."

Skeletten

In de bodem zijn de afdrukken van de broodjes turf, die in de middeleeuwen gestoken werden, nog te zien. Er zijn ook skeletten van dieren gevonden, zoals een koe en schapen. "Het kan zomaar zijn dat ze ook vee hielden. Weliswaar zijn in 1584 de dijken doorgestoken, en raakte het land overspoeld, maar we vonden de dieren onder een greppel. Dat betekent dat ze er langer gelegen moeten hebben", zegt De Visser.

Delen van het aardewerk dat gevonden is in de Hedwigepolder. (foto: Omroep Zeeland)

Bij de opgravingen zijn verschillende stukken aardewerk, en gebruiksvoorwerpen gevonden. "We hebben bijvoorbeeld een oud kookpotje gevonden, met de bijbehorende roetsporen. En scherven van een behoorlijk grote kom of teil. Die dateren ongeveer uit de 14e of 15e eeuw", zegt Jurgen de Kramer, archeoloog bij Artefact. "En we hebben veel leer gevonden. Bandjes bijvoorbeeld en kinderschoenen."

Geen huizen gevonden

Maar fundamenten van huizen zijn er niet gevonden. "Mogelijk stonden deze niet op palen in de grond, maar op liggende balken", zegt archeoloog De Visser. "Die balken zijn moeilijk terug te vinden, zeker in het veen."

Er wordt in opdracht van de provincie Zeeland ook extra onderzoek gedaan naar het verdronken dorp Casuele. Daarbij wordt niet gegraven maar wordt er gewerkt met een grondradar. Daarmee kijken de onderzoekers of er ouder resten van het dorp onder de bodem zitten.

