Aangespoelde butskop mogelijk toch geen kalf

Butskop kalf dood aangespoeld bij Borssele (foto: Stichting SOS Dolfijn)

Ook deze butskop heeft flinke verwondingen: het dier mist de staart en heeft een grote snee in de zij. Vanwege de verwondingen dacht SOS Dolfijn dat het dier bij dezelfde aanvaring om het leven is gekomen als de moeder. "Jonge butskoppen blijven altijd dicht bij hun moeder", zegt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn. "Ze zwemmen eigenlijk altijd zij aan zij."

"Daarnaast was het gisteren aangespoelde dier in Terneuzen behoorlijk vers. Van dit dier zegt men: 'Het ruikt al wel een beetje.'" Onderzoek moet dat uitwijzen. Inmiddels is ook duidelijk dat het dier groter is dan van het kalf werd verwacht. Hoewel de butskop zijn staart kwijt is, wordt hij geschat op een lengte van vier meter, terwijl het kalf zo'n drie meter lang zou zijn.

Butskoppen leven normaal in diepe oceanen waar ze op kilometers diepte naar voedsel zoeken. Twee weken geleden werden twee butskoppen verdwaald aangetroffen in de Oosterschelde. Afgelopen weekend doken ze op in de buurt van Terneuzen.

Omdat tweede dier kleiner is dan de eerder gestrande butskop, doordat een deel van het achterlijf ontbreekt, hoeven de onderzoekers van de Universiteit Utrecht niet naar Vlissingen te komen om het onderzoek ter plekke te doen. De butskop is vanavond geborgen door Reddingsteam Zeedieren Nederland en wordt naar de Universiteit Utrecht gebracht. Onderzoekers gaan woensdag in de loop van de dag aan de slag met het dier.

Kalf nog gespot

Een schipper gaf dinsdag aan het butskopjong mogelijk te hebben gespot in de buurt van Terneuzen. Omdat nog niet uit te sluiten is of het inderdaad gaat om het kalf dat is aangespoeld, vraagt SOS Dolfijn nog altijd uit te kijken naar het dier.

