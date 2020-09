Goedemorgen! Butskopkalf, archeologisch Hedwige en mysterieus Middelburg

Het dier werd gisteravond gevonden bij Borssele. Ook deze butskop heeft flinke verwondingen. Het jong mist de staart en heeft een grote snee in de zij. Eergisteren werd de moeder van het dier al gevonden bij Terneuzen.

Butskop kalf dood aangespoeld bij Borssele (foto: Stichting SOS Dolfijn)

In de Hedwigepolder wordt een grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd. Voordat de polder onder water komt te staan, benutten archeologen de kans om in kaart te brengen wat er vroeger in de polder gebeurde. Er zijn hoge verwachtingen van de uitkomsten. Voor de ontpoldering van de Hedwigepolder worden grote graafwerken uitgevoerd: oude dijken verdwijnen, nieuwe dijken en broedeilanden worden aangelegd en getijdengeulen uitgegraven.

Lichtwachterswoning bij Dishoek (foto: Omroep Zeeland)

Als het aan de Stichting Bunkerverhalen ligt wordt de lichtwachterswoning in Dishoek onderdeel van het bunkercomplex. De stichting vertelt met de bunkers het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Dishoek en omgeving. De lichtwachterswoning wordt naar verluidt in het najaar te koop gezet de het Rijksvastgoedbedrijf. De stichting is in gesprek met de gemeente Veere die over het bestemmingsplan gaat en het waterschap van wie de grond is. Ze hoopt via die weg in goed overleg de monumentale en culturele toekomst van de woning veilig te stellen.

Vechtpartij

Bij een mogelijk vechtpartij in de Wilgenstraat in Goes is gisteren iemand mishandeld. Rond 19.00 uur zou er op straat onenigheid zijn geweest. De politie laat weten dat een verdachte voor de mishandeling is aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet met de opgeroepen ambulance mee. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht.

Arthur Wauters uit Sas van Gent helemaal in zijn element, met de accordeon. (foto: Omroep Zeeland)

Arthur Wauters uit Sas van Gent heeft de bakens verzet. Nu hij maar weinig kan optreden met zijn accordeon heeft hij zich weer toegelegd op het repareren en restaureren van accordeons. Het instrument dat zijn hart heeft gestolen. Volgens Arthur Wauters is de accordeon een heel geschikt instrument in deze tijd

Pestlijders in Middelburg

Middelburg is best mysterieus, vindt schrijver en voormalig stadsdichter Jan Kuipers. Over de sinistere kant van de stad vertelt Kuipers vanavond tijdens een 'vertelwandeling'. Er zal in een kleinere groep dan normaal gelopen worden en ondertussen vertelt de gids over moordenaars, spoken, arglistige monniken en pestlijders.

Paddestoelen in Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel, Vlissingen)

Het weer

Het is vandaag opnieuw bewolkt. Vanochtend blijft het droot, maar in de loop van de middag neemt de kans op een bui toe. Ook aan het begin van de avond valt er nog wat regen. Het wordt vandaag ongeveer twintig graden.

Morgen een zonnige dag en eveneens een graad of twintig.