Touringcarbedrijven luiden opnieuw noodklok: 'Het gaat niet goed, dat is heel duidelijk' (foto: De Baar & Leenderste)

Er zijn al mensen ontslagen en het omzetverlies is groot. De sector komt 134 miljoen euro tekort om te kunnen overleven. "Een hard gelag als je bedenkt dat touringcarbedrijven tot aan het begin van de coronacrisis zonder directe of indirecte staatssteun winstgevend waren! Zonder subsidies of garanties winstgevend zijn is nogal een unicum in de personenvervoerwereld, kunnen we u vertellen", staat in de brief te lezen. "Als we eerlijk zijn snappen we helemaal niets van de oorverdovende stilte."

Maatwerk

De Baar zegt niet dat alle maatregelen die genomen zijn om de economie te redden niet deugen. "Maar dat zijn generieke maatregelen", voegt hij daar aan toe. De touringcarsector heeft volgens hem meer maatwerk nodig.

Dat heeft te maken met het feit dat sector vanaf oktober aanspraak kan maken op compensatie. De regering kijkt dan naar het omzetverlies dat de bedrijven vanaf dat moment lijden. "Terwijl wij het grootste deel van onze omzet in de zomer hebben, toen de compensatie maar heel klein was", legt De Baar uit.

De touringcarsector liet al eerder van zich horen met een actie in Den Haag. In juni reden honderden touringcars naar Den Haag gereden om actie te voeren voor versoepeling van de coronamaatregelen. Onder hen waren ook Zeeuwse busondernemers zoals AMZ Borssele. Toen een paar dagen later de regels werden versoepeld reageerde de sector blij en opgelucht.

In de brief aan Mark Rutte komt de belangenvereniging van het busvervoer terug op de actie en de versoepelingen. "Dat was een stap vooruit. Maar uiteindelijk kopen we er niets voor. De verruimde mogelijkheden en het voortschrijdende inzicht leverde geen terugkeer van onze klanten op. Feitelijk ligt onze sector nog volledig stil."

Vergelijkbaar

De touringcarbedrijven hebben sterk het gevoel dat het Rijk meer oog heeft voor de luchtvaart en het openbaar vervoer. Die laatste sector is 'één-op één' vergelijkbaar met de commerciële busbedrijven omdat beiden personen vervoeren van de ene naar de andere plek. "En net als het ov vervullen we een belangrijke maatschappelijke taak. Wij hoeven u als parttimedocent toch niet te vertellen hoe belangrijk excursies zijn voor de vorming van leerlingen? Zonder busvervoer wordt een excursie naar Kamp Westerbork of Park De Hoge Veluwe een lastig verhaal:", schrijven de busbedrijven in hun brief. Rutte geeft één dag in de week les op een school.

De Baar verwacht dat zijn bedrijf vanaf april 2021 pas echt weer kan rijden. De Baar: "Tot nu toe gaan we dat halen, maar dan moet er niets meer tegen zitten."