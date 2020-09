Slijter Jasper bleef open tijdens corona: 'Een bezoekje aan onze winkel was bijna therapeutisch'

Jasper runt de slijterij samen met zijn collega Joanne. "Zij is gespecialiseerd in wijn, ik in bier en samen adviseren wij de klanten", vertelt hij. "Wij zijn nog van de 'oude stijl'; klantencontact is erg belangrijk. Maar we zijn ook modern. Zo hebben we toen corona naar Nederland kwam een webshop opgezet. Dat bleek wel heel erg handig in deze tijd."

Het werken zelf vond Jasper in het begin van de coronatijd nog spannend. "Ik had nog geen idee wat corona kon doen", legt hij uit. "Wat als er veel meer mensen besmet zouden raken? Dan sta je in de winkel op de frontlinie want daar komen op een dag soms wel honderden mensen. Gelukkig viel het in Zeeland wel mee en werd het al gauw duidelijk dat afstand houden helpt. Toen kon ik met een gerust hart in de winkel staan."

Wat houdt jouw werk allemaal in?

"Mijn werk is allereerst om mensen te voorzien van een mooie fles, met eventueel een mooi verhaal. Maar daarnaast ook het beheren van de webshop, bestellingen verzenden, social media beheren, proeverijen organiseren en alles wat zich voordoet."

"De kennis die je nodig hebt voor dit werk doe je op door passie voor de producten, dus veel proeven en daarover lezen, maar uiteraard ook de nodige opleiding. Ik zou eind maart examen hebben gedaan voor het wijnbrevet, maar dat ging niet meer door vanwege corona. Als slijter heb je ook een certificaat sociale hygiëne, dat gaat over de verantwoorde omgang met klanten en alcohol. Maar je zou kunnen zeggen dat we nu allemaal aan sociale hygiëne doen."

Hoe zijn jouw werkzaamheden in coronatijd veranderd?

"Vooral het werken met de klant is veranderd, in het echt of online. Het grootste verschil daarin is de afstandelijkheid die is ontstaan door de noodzakelijk anderhalvemeterregel. Je bent gewend om naar een klant toe te stappen en ze mee te nemen door je assortiment."

"Dat zijn we altijd nog wel blijven doen, want dat is onder andere waarvoor mensen naar onze winkel komen, maar dat werkte toch minder lekker op anderhalve meter. Je mist de connectie met de klant een beetje. Al went alles natuurlijk, dus later was het minder vervelend."

Ook informeren over gevaren

"Voor de rest ontsmet ik nu alle gebruiksoppervlakken en zorg ik dat er niet te veel mensen in de winkel staan. Daarnaast heb ik, als verkoper van alcohol, altijd al de verantwoordelijkheid om mensen ook te informeren over de gevaren van alcoholgebruik."

"Nu met corona worden daar dan wel eens grapjes over gemaakt. 'Alcohol werkt ontsmettend', hoorde ik vaak. Uiteraard was dat een grapje en gelooft niemand, hoop ik, echt dat alcohol virusremmend is. Maar ik heb er wel bij gezegd dat te veel alcohol je weerstand verlaagd en dat je zo sneller besmet raakt."

"De impact van corona was ook merkbaar in de verkrijgbaarheid van producten. Zeker Belgisch bier was op den duur moeilijk te bestellen. Soms was wel een kwart niet leverbaar. Maar dan zorg je weer voor wat anders. Het was wel elke week weer spannend. Hoe 'essentieel' is jouw winkel? Maar daar werden we goed over geïnformeerd door de vakvereniging, die volgde de ontwikkelingen op de voet. Omdat wij onder het kopje voedingsmiddelen vallen mochten wij nog wel altijd open zijn, dus dat was fijn. Mijn werk kan ik natuurlijk niet thuis doen."

En proeverijen? Gingen die nog door?

"Proeverijen mochten uiteraard niet meer doorgaan na de sluiting van de horeca. Dat was wel erg jammer, want we hadden net het nieuwe proeflokaal in gebruik genomen en deze nog maar twee keer gebruikt. Die proeverijen zijn heel gewild want ze zaten elke keer bomvol. En dat kan nu natuurlijk niet meer. We mogen geen dertig mensen meer in een ruimte zetten. En op anderhalve meter van elkaar zitten werkt niet echt, dan is de gezelligheid weg. Ook omdat we dan nog maar tien mensen kunnen uitnodigen."

"Maar ook hierin werd creatief gehandeld. Sommige leveranciers en drankmerken begonnen met online proeverijen en dat sloeg aan bij de klant. Dus wij verkopen ze dan een proefpakketje, lenen ze wat proefglazen en vervolgens konden ze dan thuis genieten van een glas met een mooi verhaal van de maker of vertegenwoordiger van dat merk. Dat konden we helaas niet zelf, want daar heb je best wat spullen voor nodig om het op te nemen."

Ondertussen zijn er al meer versoepelingen. Hoe merkte jij dat als slijter?

"Je merkt het vooral aan de klanten. De houding van veel mensen is versoepeld. Waar ze in het voorjaar nog snel even de winkel in kwamen, blijven ze nu wat langer rondneuzen. Er wordt ook losser omgegaan met het afstand houden, maar de lijnen staan nog steeds op de vloer en het desinfectiemiddel bij de deur. Zolang er nog restricties zijn op het aantal mensen aan een tafel en de afstand daartussen, is het niet interessant om een proeverij te organiseren, wat nu wel weer zou mogen."

Heeft je werk nog even stilgelegen of kon je lekker doorgaan?

"Het werk heeft nooit stilgelegen, integendeel zelfs! Doordat alle restaurants en cafés dicht waren, konden mensen niet buiten de deur iets gaan drinken. Dus wij kregen het eigenlijk erg druk. Niet alleen in de winkel, maar ook met de webshop. Dat was echt een uitkomst. Soms bestelden mensen uit de buurt ook gewoon via de webshop en kwamen ze het afhalen zodat ze zo min mogelijk tijd in de winkel doorbrachten."

"Wat ons heel erg opviel is dat mensen vooral speciaalbier van eigen bodem gingen drinken. Vooral met de gedachte om 'onze eigen brouwerijen' te steunen. Veel kleine brouwerijen hadden moeite het hoofd boven water te houden doordat de cafés dicht gingen. Mooi om te zien dat de consument zo betrokken is."

"Ook merkte ik dat het voor sommigen bijna therapeutisch was om een bezoekje aan onze winkel te doen. Veel mensen moesten natuurlijk thuis werken en hadden daardoor weinig tot geen sociaal contact. Dus hier konden ze dan even hun hart ophalen, terwijl ze ook gelijk wat lekkers uitzochten voor het weekend."

"Overigens klinkt het nu alsof iedereen naar de alcohol greep tijdens de coronatijd, maar dat is niet waar. In tegendeel zelfs, er is in die periode, in het hele land, een stuk minder gedronken. Maar wel hogere kwaliteit, en dat is gaaf om te zien."

Wat vond je van die drukte?

"Daar waren wij natuurlijk blij mee, maar het gevoel was dubbel. Aan de ene kant mooi om veel nieuwe klanten te helpen aan iets lekkers, maar dat was wel ten koste van de horeca. En dat is natuurlijk niet leuk, je gunt iedereen zijn werk."

"Ik zou graag alles weer terug naar normaal zien, maar daar zijn we nog niet. Als het zo doorgaat, dan hou ik mijn hart vast voor de decemberperiode; dan wordt het pas druk! Dat is voor ons in een normaal jaar al een gigantisch drukke periode, maar als iedereen dit jaar thuis blijft wordt het nog veel drukker."