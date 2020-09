Accordeonist Arthur Wauters: 'De accordeon is een geweldig instrument én coronaproof'

Volgens Arthur Wauters is de accordeon een heel geschikt instrument in deze tijd. "Het is coronaproof", lacht hij. "Er komt geen speeksel aan te pas, je hebt geen stroom nodig en het is draagbaar. En het is een geweldig instrument, je kunt echt freaken op dat ding." Maar het aantal optredens is op dit moment minimaal omdat er vrijwel geen feestjes zijn door de coronacrisis.

Reparatie weer opgepakt

Wauters richt zich nu weer op de reparatie en restauratie van accordeons. "Ik ben van origine pianostemmer, maar heb op twee paarden gewed. Ik heb ook geleerd om accordeons te restaureren en te repareren. Prachtig om te doen, en je kunt mensen er heel erg blij mee maken", zegt hij. "Laatst heb ik nog een accordeon gerepareerd van een vrouw die haar man verloren heeft. Ze gaat nu weer spelen om haar verdriet te verwerken."

Arthur Wauters uit Sas van Gent. (foto: Omroep Zeeland)

Voor Wauters is het repareren en onderhouden van accordeons niet zomaar een vak. "Het is mijn vak en mijn passie. Op 4-jarige leeftijd liep ik al voor de harmonie uit in Limburg. Ik kom uit een heel muzikale familie. Mijn moeder heeft negen jaar pianoles gehad, maar ze kreeg ook zeven kinderen. Dus van spelen kwam al snel niet veel meer", lacht hij.

Veel gestudeerd

De accordeonist uit Sas van Gent heeft er heel wat studies opzitten. "In totaal heb ik meer dan elf jaar gestudeerd", vertelt hij. "Piano stemmen bijvoorbeeld en dat doe ik nog steeds. En ik heb bij Hohner op de reparatiewerkplaats mee mogen kijken. Daar heb ik het vak van accordeons repareren en onderhouden echt geleerd."