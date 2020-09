Verdachte schietpartij Middelburg langer vast

Schietpartij in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de politie zouden verdachte en slachtoffer een relatie hebben. De familie benadrukt dat het nog steeds onduidelijk is welke band de verdachte en het slachtoffer hebben. Kezban ligt nog steeds te vechten voor haar leven in het ziekenhuis. Zus Zeynep schrijft op Facebook: "Als je niet bij ons terug komt wil ik dat je weet dat ik altijd van je gehouden heb, ook al zeiden we dat niet altijd tegen elkaar. Mijn leven is voorbij en is voor altijd verandert net zoals dat van jou."

Kezban Avci (foto: Zeynep Avci)

De familie van Kezban gaat sinds de schietpartij door een hel. Zeynep voelt zich boos ,machteloos en verward. Ze schrijft over haar zus: "Iemand heeft voor jou bepaald dat jouw tijd bij ons voorbij was, jij laat zien dat je dat niet wilt, maar medisch gezien is het een wonder dat je er nog bent."

Kezban's familie is een inzamelingsactie begonnen. De familie wil het ingezamelde geld gebruiken voor de zorg die Kezban eventueel nodig heeft en om haar lopende rekeningen te betalen. Inmiddels is daar ruim 7.800 euro op binnen gekomen.

