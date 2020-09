Bootjes door de kanalen van Giethoorn (foto: ANP)

Volgens Gertrude van Keulen van Marketing Oost is Overijssel een provincie een bezoek meer dan waard. De geboren Groningse verhuisde bijna 35 jaar geleden naar Overijssel. "En ik ben nooit meer teruggegaan naar Groningen, dat wil wel wat zeggen", aldus Van Keulen.

Giethoorn is een van de trekpleisters van Overijssel, maar er is meer. "We hebben ook de Hanzesteden die met elkaar verbonden zijn, het kunststadje Ootmarsum en de wandelroutes door de nationale parken", somt Van Keulen op.

Chauvinistisch

Onze commissaris van de Koning is geboren in Ootmarsum en daar is hij trots op: "Je zou kunnen zeggen dat veel steden en dorpen in Zeeland een beetje chauvinistisch zijn, en ik herken dat wel. Ik ben ook een beetje fier op mijn gebied."

Dat gevoel is wel gegroeid naarmate hij langer weg is uit Overijssel. Al denkt hij niet dat hij ooit terugkeert naar Twente. "Op de een of andere manier wil ik als ik hier klaar ben in Zeeland blijven."

Han Polman ziet wel overeenkomsten tussen tukkers en Zeeuwen. "Wij leven een eind van de Randstad en we zijn trots op onze afkomst, ons dialect. We kijken ook altijd een beetje de kat uit de boom", omschrijft de commissaris van de Koning de overeenkomsten tussen de regio's. "Al willen tukkers nog weleens snel wat zeggen, Zeeuwen willen er vaak nog wel wat langer over nadenken."

Mocht je nou graag een keer Overijssel willen bezoeken, heeft Van Keulen nog wel wat suggesties. "Sowieso moet je een van de Hanzesteden bezoeken, de lokale specialiteiten proeven en een van de nationale parken, als Weerribben Wieden bezoeken", somt ze op. "We zijn de kampeerregio van Nederland." Daar kan Polman zich alleen maar bij aansluiten: "Als je van bossen houdt, van mooie fietstochten maken, dan is Twente fantastisch."

Zeeuwse Kamer: Overijssel