Het weigeren van omkleden in een partytent heeft dure gevolgen: KNVB haalt WHS uit districtsbekertoernooi

WHS-aanvoerder Arvin de Witte schermt de bal af (foto: Wim Fase)

Bij aankomst op het sportpark van Boeimeer in Breda kwam WHS erachter dat ze in een tent van zes bij drie meter moesten omkleden. Daarop besloot de staf en het bestuur van de club de wedstrijd niet te spelen.

'Zo'n straf niet verwacht'

Nu krijgt WHS bekeruitsluiting als straf van de KNVB. "Zo'n straf had ik niet verwacht", zegt voorzitter Henk Brinkman. Hij zegt dat de beslissing van de KNVB eenzijdig is. "Af en toe kan ik de besluiten van de KNVB niet volgen. De foto's van de tent hebben we naar ze opgestuurd, maar nog geen reactie op gehad", vertelt Brinkman.

De voorzitter zegt dat een deel van de partytent ook nog eens de doorgang naar de kantine was. Het zit de club ook dwars dat de thuisclub wél in een comfortabele ruimte kon omkleden.

Niet in beroep

Het bestuur heeft in overleg met elkaar besloten om niet in beroep te gaan tegen de straf. "Onze ervaring is dat in dit soort zaken het besluit van de KNVB vast blijft staan. Dat vinden we zonde van de tijd", aldus Brinkman. De poule waar WHS in speelde gaat met Boeimeer, Internos en Smerdiek verder. Internos tegen Boeimeer is nog de enige resterende wedstrijd in de poule.

