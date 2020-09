Beach Event 's-Heerenhoek laat zich niet stoppen door corona

Publiek tijdens het Beach Event van 2019 (foto: Beach Event 's-Heerenhoek)

De organisatie van het Beach Event in 's-Heerenhoek hoefde niet lang na te denken of ze het dit jaar weer wilden organiseren: "We vinden het belangrijk dat mensen in deze tijd iets hebben om naar uit te kijken. Daarnaast is continuiteit voor ons ook belangrijk. We hebben iets voor de kinderen maar ook een bedrijventoernooi en dat moet blijven bestaan. De gewone sportwedstrijden zijn ook weer begonnen dus dit kan ook wel denken we," geeft organisator Jordi Dooge aan.

Anders dan ander

Wel vindt het evenement plaats op een andere manier dan voorgaande jaren. De coronaregels zijn van kracht en dat is de belangrijkste reden dat de populaire feestavond niet doorgaat volgens Dooge. "Als mensen wat gedronken hebben dan vergeten ze sneller de regels en dan heb je kans dat het fout gaat."

Bij een dorpsfeest in IJzendijke kreeg de organisatie afgelopen weekend nog een dwangsom opgelegd van 7.500 euro omdat er niet aan de regels werd voldaan. "Dat risico willen we niet lopen."

Leefbaarheid dorp

Het Beach Event in 's-Heerenhoek is ooit in het leven geroepen omdat het aantal activiteiten in het dorp terugliep. inmiddels bestaat het evenement uit een beachvolleybaltoernooi voor bedrijven en voetvolley voor kinderen en senioren.

