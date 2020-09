Wethouder Tholen over gronddeal: 'Nee, we zijn geen dertig miljoen misgelopen'

Oppositiepartij Algemeen belang Tholen (ABT) had over de grondverkoop kritische vragen gesteld. De vijftien hectare grond zou volgens de lokale partij onder andere onder marktwaarde zijn verkocht aan distributiebedrijf DSV. Daarbovenop is er geen rente gerekend over de periode tussen het tekenen van contracten en het betalen voor de grond. De lokale partij Algemeen Belang Tholen verdenkt het gemeentebestuur van het geven van staatssteun en dat is verboden. De gemeente zelf zou dertig miljoen euro aan inkomsten zijn misgelopen.

Internationaal distributiecentrum DSV in Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Wat zijn de aantijgingen en wat zegt het gemeentebestuur daarop?

Lage grondprijs?

Is de grondprijs van 87 euro per vierkante meter te laag geweest? "Onze buurgemeente rekent bijna het dubbele", zei fractievoorzitter Han van 't Hof van ABT eerder tegen Omroep Zeeland. Het gemeentebestuur ontkent. "Dit is een reële prijs, als je het vergelijkt met andere gemeenten in Zeeland, zitten we aan de hoge kant", zegt wethouder Frank Hommel (VVD) van economische zaken.

De kritiek van oppositiepartij ABT wekt wrevel op. De grondprijs is nog in december door de raad vastgesteld. "Het was wel op zijn plaats geweest, als je op dat moment je vinger had opgestoken in plaats van achteraf, als ik even mijn hart mag luchten", aldus wethouder Peter Hoek (SGP) van Financiën.

Met miljoenen het schip in?

Het door de gemeente voor 13,2 miljoen euro verkochte bedrijventerrein is korte tijd later doorverkocht voor 110 miljoen euro aan een Koreaans bedrijf. waarom heeft de gemeente geen antispeculatiebeding in de contracten opgenomen? "Wij zijn geen commerciële organisatie", zegt wethouder Hommel, "het is voor ons belangrijk dat er gebouwd wordt en dat er banen gecreëerd worden." En vult de wethouder van Financiën, Peter Hoek (SGP) aan: "Het bedrijventerrein is doorverkocht inclusief de gebouwen, dus die bedragen kun je niet met elkaar vergelijken."

Verboden staatssteun?

"Dit delen wij absoluut niet", reageert Peter Hoek stellig. Algemeen belang Tholen spreekt over staatssteun omdat de grond in juni 2019 door DSV is gekocht, maar pas in augustus 2020 daadwerkelijk werd betaald. "Normaal gesproken hadden wij 1,1 miljoen rente, acht procent, moeten incasseren over dat bedrag en dat is niet gebeurd. Dan ben je een bedrijf aan het steunen en dat is wettelijk verboden!", was de aanklacht van ABT. Wethouder Peter Hoek pareert: "Dit is gebruikelijk. En er zit een maximumgrens op van twee ton en daar blijven wij ruim onder. Dus die aantijging over staatssteun verwijzen wij naar het rijk der fabelen."

Het gemeentebestuur vindt dat er niets te verwijten valt. Hommel: "Wij hebben het goed gedaan."

Frank Hommel (VVD), wethouder economische zaken Tholen over omstreden gronddeal

Lees ook: