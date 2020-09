Gestrande butskop was volwassen, butskopkalf leeft mogelijk nog

De butskop die bij Terneuzen aanspoelde is uit het water getakeld (foto: Wouter Jan Strietman)

Het kalf en zijn moeder werden een paar weken geleden voor het eerst gespot in de Oosterschelde. De dieren zijn mogelijk onderdeel van een massastranding. Naar aanleiding van de stranding in Terneuzen en eerdere strandingen bij Ierland en Engeland wordt zeer waarschijnlijk een internationaal onderzoek opgezet naar de oorzaak.

'Volwassen exemplaar'

De butskop die gisteravond aanspoelde mist een deel van zijn lijf. Op basis van eerste schattingen werd gedacht dat het ging om het kalf van de butskop die maandag aanspoelde, maar dat bleek te voorbarig. "Van de kop tot aan de rugvin was het dier al zo'n vier meter lang", aldus Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn. "De rest van het lijf is waarschijnlijk ook zo'n vier meter lang. Dat betekent dat het gaat om een volwassen exemplaar." Dat zou ook blijken uit beschadigingen op de huid van het dier.

Op woensdagochtend spoelde nog een onderdeel van het lijf van het gestrande dier aan. "Het enige deel dat nu nog ontbreekt is de staart. Gezien de staat van de butskop denken we dat ook dit dier om het leven is gekomen door een aanvaring." De Universiteit Utrecht is woensdagochtend gestart met onderzoek naar de stranding.

Hoe nu verder met het kalf?

SOS Dolfijn gaf eerder al aan dat het kalf weinig kans heeft om te overleven in de Noordzee, zeker zonder zijn moeder. Er wordt nog altijd gevraagd uit te kijken naar het dier en SOS Dolfijn te bellen wanneer hij wordt gezien. Maar dat betekent niet dat het beestje gered kan worden.

Hem vangen is lastig, er is geen opvang van SOS Dolfijn om hem naartoe te brengen en een pleegmoeder vinden in de wateren in de buurt van IJsland, waar de dieren normaal gesproken leven, lijkt een haast onmogelijke taak. Daarom kan besloten worden, indien nodig, het kalf uit zijn lijden te verlossen.

Lees ook: