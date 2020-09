ABN AMRO: Huisartsentekort een steeds groter probleem, vooral in krimpgebieden

Volgens huisarts Arjan Roest, van de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie, is samenwerking daarom het sleutelwoord om de huisartsenzorg in Zeeland overeind te houden. Want dat tekort aan nieuwe huisartsen ziet hij ook in zijn omgeving. "Er zijn inderdaad praktijken die ondanks maximale inspanningen geen opvolger kunnen vinden."

Noodscenario

De coöperatie heeft daar wel een oplossing voor bedacht. "We hebben als organisatie daarvoor een noodscenario, waarbij we de praktijk in eigen beheer nemen en dan waarnemend huisartsen zoeken om in die praktijken te werken. We doen dat in de hoop dat die huisartsen, als ze merken dat de praktijk goed gefaciliteerd is en het praktijkhouderschap niet eens heel veel extra werk met zich mee hoeft te brengen, na een paar jaar toch zeggen: geef mij maar de verantwoordelijkheid voor de praktijk."

In het rapport schrijft ABN AMRO verder dat er door het coronavirus ook positieve resultaten zijn geboekt. Vooral beeldbellen, een noodgedwongen middel in coronatijd, ziet de bank als een oplossing voor het huisartsentekort. Daar is Roest niet zo zeker van. "Ik ben minder optimistisch. Beeldbellen blijkt geen wonderoplossing te zijn."

'Soms iets té optimistisch'

Hij merkt in de praktijk dat er nogal wat haken en ogen aan zitten. "Beeldbellen kost toch best wel tijd voor je het allebei beeld en geluid op orde hebt. En zowel huisartsen als patiënten stellen toch ook dat persoonlijke contact op prijs. Dat levert ook heel veel informatie op over hoe het echt met iemand gaat. Dus dat ict-optimisme is soms iets té optimistisch..."

Huisarts Arjan Roest over onderzoek huisartsentekort:

Optimisme is wellicht meer op zijn plaats over de huisartsenopleiding die naar Zeeland komt. De hoop is dat een deel van de studenten zal blijven hangen in Zeeland en zo het tekort gaandeweg oplossen. "Wie weet", is de reactie van Roest. "We moeten heel goed kijken in welke behoefte dat gaat voorzien en hoe we dat gaan vormgeven. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag."