Voorlopig geen straatnaambordje voor 'asbest-dokter' Stumphius

Dokter Jan Stumphius (foto: Museum Scheldewerf)

De gemeente laat nu weten niet onwelwillend te staan tegenover het plan, maar alle straten in het Scheldekwartier hebben al een naam gekregen. Het is daarom volgens het dagelijks gemeentebestuur onmogelijk om de wens van de SGP in te willigen.

Belang van onderzoek

Het gemeentebestuur wil wel kijken of er in de toekomst op een andere plek alsnog een straat vernoemd kan worden naar de dokter. "Het college onderkent het belang van het werk dat dokter Jan Stumphius heeft gedaan als bedrijfsarts en het onderzoek dat hij heeft gedaan naar de gevolgen van asbest", schrijft het college van burgemeester en wethouders in antwoord op de vragen van de SGP.

Stumphius bewees in 1969 dat blootstelling aan asbest in verband stond met het ontstaan van mesothelioom, wat later in de volksmond asbestkanker is gaan heten. Zijn onderzoek zorgde ervoor dat De Schelde al in datzelfde jaar stopte met het gebruik van asbest.

"Mocht er een locatie beschikbaar komen waarbij de naam past, dan wordt de naam dokter Jan Stumphius overwogen", aldus het dagelijks gemeentebestuur. De dochter en zoon van Stumphius moeten dus nog even afwachten of en wanneer hun vader alsnog geëerd wordt met een straatnaambordje.

