Zeeland niet meer oranje op de Belgische coronakaart

Belgische toeristen in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

België besloot begin augustus Zeeland oranje te kleuren op die kaart, omdat het aantal besmettingen in onze provincie toen iets was opgelopen. De reden voor die toename was dat meerdere mensen bij feestjes in Goes besmet waren met het virus. Daardoor kwam het aantal besmettingen in Zeeland boven de twintig per 100.000 inwoners, de waarde die België hanteert voor het oranje kleuren van gebieden op de kaart.

Negatieve gevolgen

Het wrange was dat in Zeeuws-Vlaanderen, waar de meeste Belgen naartoe komen, maar een handjevol besmettingen was. Maar omdat de lokale toename in Goes groot genoeg was om de hele provincie in de oranje cijfers te trekken, ondervond juist Zeeuws-Vlaanderen de meeste negatieve gevolgen.

Wat betekende de code oranje van België? Zeeland is sinds vandaag weer groen voor België, maar dat geldt niet voor de provincies Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Flevoland en Limburg. Wie daarvandaan in België aankomt, wordt door de Belgische overheid gevraagd zich preventief te laten testen en 14 dagen in België in zelfquarantaine te gaan. Bron: Nederland wereldwijd

In feite was Zeeland de dupe van het lage inwonertal van onze provincie. Omdat het totaalaantal inwoners van Zeeland relatief laag is, is er niet veel nodig om het aantal besmettingen per 100.000 inwoners boven de Belgische drempelwaarde voor code oranje te laten stijgen.

Europese coronakaart

België baseert zich hierbij naar eigen zeggen op de Europese coronakaart van de ECDC, wat staat voor European Centre for Disease Prevention and Control. Maar op die kaart was Zeeland alweer enige tijd niet meer oranje, terwijl onze provincie in België nog wél als oranje gold.

Zeeland is al enige tijd geel op Europese coronakaart (foto: ECDC)

Dit leverde frustraties op bij meerdere Zeeuwen, waaronder de burgemeester van Sluis, Marga Vermue. De oranje kleurcode gaf volgens Vermue 'onwenselijke situaties'. "Gisteren nog iemand uit Oostburg die haar man in het ziekenhuis Leuven niet mag bezoeken. Naar mijn oordeel een politieke kwestie. Contacten worden aangewend dit te veranderen, maar is lastig" schreef ze onlangs op Twitter.

Politieke druk

De voorzitter van de veiligheidsregio en burgemeester van Terneuzen Jan Lonink bevestigt desgevraagd dat er vanuit Zeeland politieke druk is uitgeoefend op het Belgische bestuur om haast te maken met het aanpassen van de kleurcode aan de huidige besmettingsaantallen.