Uit Goes afkomstige oudste inwoner van Nederland is overleden

Mevrouw Brasz in 2012 (foto: RTV Utrecht)

Ze is vandaag gecremeerd in Nieuwegein, bevestigen het woonzorgcentrum en mensen rond de familie aan RTV Utrecht.

Tot aan het laatste moment zelfstandig

De in 1906 in Goes geboren Brasz woonde jarenlang in dat verzorgingshuis. Tot aan het laatste moment woonde ze zelfstandig in een aanleunwoning bij het zorgcentrum.

Brasz werd de laatste jaren verzorgd door een van haar dochters, die ook al in de 80 is. Vanwege de coronacrisis mocht de oudste inwoner van Nederland de laatste maanden van haar leven maar weinig bezoek ontvangen in haar aanleunwoning in De Bijnkershoek.

'Samen dansen en winkelen'

Toen mevrouw Brasz 106 jaar oud werd, vertelde haar dochter Els aan RTV Utrecht dat ze nog regelmatig samen dansten en winkelden. "De dokter heeft gezegd dat mijn moeder wel 110 kan worden. We zijn benieuwd hoe dichtbij we komen." Die 110 is ruimschoots behaald.

De laatste keer dat RTV Utrecht bij haar op bezoek mocht komen was in 2012, toen vierde ze haar 106e verjaardag. Ze besloot toen voortaan haar verjaardag in besloten kring te vieren. Ze had steeds meer behoefte aan rust, vertelde ze in 2012.

Roepnaam 'An'

Dat ze zo oud is geworden, mag bijzonder heten. De op 16 juli 1906 in Goes geboren Anne Brasz-Later, roepnaam 'An', verhuisde naar Nederlands-Indië, waar ze ongeveer vier decennia bleef wonen. Mevrouw Brasz kreeg in totaal drie kinderen. Ze overleefde een jappenkamp en verloor haar man ongeveer 80 jaar geleden bij een auto-ongeluk.

In december vorig jaar kreeg Brasz de titel 'oudste Nederlander', toen een leeftijdgenoot van haar overleed. Wie nu de oudste inwoner van Nederland is, is nog niet bekend. Brasz was niet de oudste Nederlander aller tijden. Die eer is weggelegd voor Henny van Andel-Schipper uit Drenthe. Zij overleed in 2005 op 115-jarige leeftijd.