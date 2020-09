Even niet bezig met het coronavirus; 'Ik heb het te druk!'

Marie-Paule Herman kiest wijnen voor in 'haar' restaurant in Hongkong (foto: Marie-Paule Herman)

Marie-Paule Herman heeft in Honkong meerdere restaurants onder haar hoede en ze is nu druk bezig met het bedenken van de menu's voor de feestdagen: kerst, nieuwjaar, halloween en thanksgiving. "Dat komt er allemaal aan dus dat betekent dat we brainstormsessies moeten doen om ons ook voor die tijd klaar te maken."

'Opvallend veel lamsvlees'

Dit jaar zijn er in Honkong andere culinaire trends dan je zou denken. "Wij hebben dit jaar opvallend veel lamsvlees in het menu staan. En verder zie je veel vis en kreeft." Niet echt het eerste wat bij je op komt als je aan de Aziatische keuken denkt.

Sowieso is het beeld in Nederland en andere westerse landen vertekend als het om de Chinese culinaire tradities gaat. "Het eten is in China totaal ander dan wat je in Nederland bij de afhaalchinees tegenkomt. Je kan het niet met elkaar vergelijken. Het eten wat je krijgt bij 'de chinees' is compleet verwesterd."

Kippenpootjes en kwallen

Volgens de Axelse eten ze in China dingen die de meeste Zeeuwen niet snel zouden bestellen. "In China eten ze bijvoorbeeld echt álles van de kip, inclusief de kippenpootjes, met de botjes er nog in. En kwallen, die eten ze hier ook."

Marie-Paule Herman vertelt over haar leven in Hongkong

Wat de boer niet kent dat eet hij niet, zou je zeggen, maar voor Marie-Paule gaat dat niet op. "Ik vind: als je in een land bent, moet je het op zijn minst proberen. En het smaakt echt goed, hoor! Kwal smaakt echt niet verkeerd hoor! Het lijk op coquilles, of oesters. En die kippenpootjes ook, het ziet er wellicht niet lekker uit, maar het is hier echt een delicatesse."

Extra project

Naast de menu's voor de feestdagen is er nog een extra project bijgekomen waar ze nog niet al te veel over mag vertellen. "De bekendmaking volgt nog, dus ik mag er nog niet zo heel veel over vertellen, maar we gaan samenwerken met een hotelgroep. In die hotels gaan wij de restaurants verzorgen. Dus dat betekent: nieuwe gerechten bedenken, een wijnkaart samenstellen, et cetera, et cetera."

Over het precieze concept wil ze nog niet al te veel loslaten. "Wellicht kan ik volgende week meer vertellen..."