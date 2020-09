Middelburg moet fors bezuinigen; 'Maar artikel 12-status is niet aan de orde'

Middelburg maakte vandaag bekend, de komende vier jaar tien miljoen euro te moeten bezuinigen, onder meer op de jeugd- en ouderenzorg. Daarnaast worden belastingen voor de burgers en parkeertarieven verhoogd, en er wordt flink gesneden in subsidies. De jeugd- en ouderenzorg is een paar jaar geleden overgenomen van het Rijk, maar zorgt voor een miljoenentekort bij driekwart van de Nederlandse gemeenten, ook in Middelburg.

Huishoudboekje

Het gaat om het tekort op het lopende huishoudboekje van Middelburg, die daarnaast nog een langlopende schuldenlast heeft van zo'n 180 miljoen euro. Dat is al beter dan een paar jaar geleden, toen die schuldenlast nog ruim 220 miljoen euro was. Maar door onder meer grondverkopen is dat bedrag geslonken.

Volgens burgemeester Harald Bergmann is die huidige schuldenlast niet het probleem zolang je de rente over die schuld kan betalen, en dat kan Middelburg. Een artikel 12-status, zoals buurgemeente Vlissingen die heeft, is dan ook niet aan de orde, stelt Bergman.

Artikel 12-status Bij een artikel 12-status komt een gemeente die zijn schulden niet meer kan betalen, onder curatele te staan van provincie en Rijk. Onder leiding van het Rijk wordt 'tot op het bot' bezuinigd en worden ook gemeentelijke belastingen maximaal verhoogd. Gedurende een aantal jaar moet de betreffende gemeente voor de meeste uitgaves speciaal toestemming vragen. Nadat dit traject een aantal jaar is doorlopen, volgt een sanering waarbij het Rijk de restschuld voor zijn rekening neemt.

Middelburg probeert zich al jaren te profileren als studentenstad, met straks een groot Joint Research Lab en de University College Roosevelt, UCR, dat wil uitbreiden met een hele technische tak. Volgens burgemeester Bergman komt deze ambitie niet in gevaar door de forse bezuinigingen:

Lees ook: