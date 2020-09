Teleurstelling over afgelasten carnaval Hulst, maar: 'Carnaval kun je niet een beetje doen, je doet het wel of niet'

Carnaval in Kloosterzande (foto: Manuel Eijsackers)

Het gemeentebestuur vindt dat carnaval niet op een verantwoorde manier georganiseerd kan worden vanwege de geldende coronamaatregelen.

Niet boos

"We zijn er niet boos of verdrietig om", zegt Robbert Neve van carnavalsvereniging De Snotkokers. "We hadden het al verwacht, en ondanks alles gaan we toch een wagen bouwen dit jaar. Dus dat feestje gaat gewoon door. De wagen hebben we al gekocht, maar het is natuurlijk vreselijk jammer dat er volgend jaar geen optocht is."

"Carnaval leeft enorm hier, mensen kijken er naar uit", zegt Gyon Asselman. "Even weg uit de dagelijkse sleur, even de boel de boel laten. Het is het zoveelste evenement dat nu wordt afgelast. Heel jammer voor de gemeenschap hier, maar het is te begrijpen. Carnaval en anderhalve meter afstand houden, dat gaat nu eenmaal niet samen."

Gyon Asselman en Robbert Neve over het afgelasten van het carnaval in de gemeente Hulst.

'Jammer', dat is ook de meest gehoorde reactie op straat in Hulst over het niet doorgaan van het carnaval. Sommige mensen hebben er begrip voor dat de burgemeester duidelijkheid wil geven, toch hadden de meesten liever gehad dat het besluit wat later viel. "Er zijn hier weinig besmettingen geweest", zegt een vrouw op straat. Burgemeester Jan-Frans Mulder erkent dat. "En dat willen we zo houden", zegt hij.

Café-eigenaar Eduard van de Wiele vindt het jammer dat het besluit nu al is gevallen (foto: Omroep Zeeland)

De ogen van de burgemeester beginnen te stralen wanneer hij spreekt over carnaval. "Ik vier het graag. Anders was ik ook nooit zo lang burgemeester van Hulst geweest, haha." Zijn liefde voor het feest zorgde er dan ook voor dat het besluit niet makkelijk was. "Echt verschrikkelijk. Zeker na vorig jaar. Toen stormde het, waardoor een deel van de wagens nooit naar buiten heeft gekund."

Carnaval kun je niet een beetje doen. Je doet het wel, of niet. En dit jaar dus helaas niet." Burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst

Liever even gewacht

De burgemeester heeft het besluit al weken voor zich uitgeduwd. Toch had café-eigenaar Eduard van de Wiele liever gezien dat er nog even was gewacht. "Ik heb het vorige week nog met de burgemeester gehad over een alternatief. Maar toen vroeg hij hoe we de anderhalve meter wilden handhaven, zelfs in de buitenlucht. Ja, dat blijkt lastig."

De burgemeester maakt zich er ook zorgen over dat horeca-ondernemers bij overtredingen een boete krijgen. Daarom besloot hij: "Carnaval kun je niet een beetje doen. Je doet het wel, of niet. En dit jaar dus helaas niet."

