Goedemorgen! Niet oranje meer, geen artikel 12-status en te weinig huisartsen

Het zijn voornamelijk de Belgen die annuleren (foto: Omroep Zeeland)

En dat is goed nieuws, vindt de voorzitter van de Zeeuwse veiligheidsregio en burgemeester van Terneuzen, Jan Lonink. Want Belgische verblijfsrecreanten bleven weg. Lonink heeft daarom politieke contacten ingezet om er bij de Belgische overheid voor te lobby'en om Zeeland snel weer groen te maken. "We hebben als je het mij vraagt te lang op die oranje lijst van België gestaan."

Minder goed nieuws kwam er uit Middelburg. De Zeeuwse hoofdstad moet flink gaan bezuinigen. De gemeente moet in vier jaar tijd tien miljoen euro zien te besparen om uit de schulden te geraken. Maar ondanks die schulden is een artikel 12-status, zoals in buurgemeente Vlissingen, voor Middelburgse nog niet aan de orde volgens burgemeester Harald Bergmann.

Burgemeester Harald Bergmann van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

En we blijven even bij de minder goede tijdingen, want het huisartsentekort lijkt te verergeren, vooral in de krimpgebieden. Dat concludeert ABN AMRO in een rapport over de huisartsenzorg. Het grootste probleem is dat jonge huisartsen wel willen waarnemen, maar geen praktijk willen overnemen.

Een van de oplossingen zou volgens de bank een verdere digitalisering zijn. Beeldbellen bijvoorbeeld, of andere manieren van consulten op afstand. Volgens ABN AMRO heeft de coronacrisis dit proces versneld. Maar huisarts Arjan Roest, van de Zeeuwse Huisartsencoöperatie, is daar minder optimistisch over.

Donkere lucht, zon, zee en helmgras, gefotografeerd vanaf de duinen bij Westkapelle (foto: Rianne uit Westkapelle)

Het weer

De eerste uren kan er vandaag wat mist voorkomen, maar verder wordt het een mooie dag met veel zon, weinig wind en een paar wolkenvelden. De temperatuur komt uit op ongeveer 21 graden. Morgen ziet het weerbeeld er hetzelfde uit.