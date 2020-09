Zeeuwse WOZ blijft achter bij de rest

Een Zeeuws huis is gemiddeld 213.000 euro waard (foto: Peter en Miranda Schrier)

Zeeland stond vorig jaar qua WOZ-waarde op de vijfde plaats van onderen, maar inmiddels zijn we naar de derde plaats van onderen gezakt. Alleen in Groningen en Friesland ligt de WOZ-waarde lager. De gemiddelde WOZ-waarde van een Zeeuws huis is nu 213.000 euro, dat was in 2019 nog 203.000 euro. In Noord-Holland, de hoogste, is de gemiddelde waarde inmiddels 351.000 euro.

De verschillen in Zeeland zijn groot: in Vlissingen wordt het gemiddelde huis op 167.000 euro getaxeerd en in Veere op 297.000 euro.

Kaart

Onderstaande kaart laat zien waar de WOZ-waarde snel (Terneuzen) en minder snel (Tholen) is gestegen. Ga met de muis over de kaart voor de achterliggende cijfers.

Waardeloket

Benieuwd naar de stijging van de WOZ-waarde van jouw huis? Ga naar de website WOZ-waardeloket en zoom in op de kaart of vul jouw adres (of dat van je buren) in en je ziet de waarde van de afgelopen vijf jaar op een rijtje. Je kunt het ook als rapportje downloaden.